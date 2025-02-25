Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Ekonomistlerin şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan ve ortalama tahmin yüzde 3,00 artış yönünde gerçekleşti.

ForInvest Haber'in 19 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, şubat ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 40,04, ortalama tahmin ise yüzde 40,03 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,10 ve yüzde 2,30 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 41,20 ila yüzde 39,10 bandında oluştu.

Ekonomistler, elektrik tüketiminde kademeli fiyat tarifesine geçilmesi, SGK katkı paylarında kısmi düşüş ve gıda fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle bu ay belirsizliğin yüksek göründüğüne işaret ediyorlar. Sene başındaki geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla, mart ayındaki enflasyon verilerinin ana eğilim açısından daha net bir işaret vereceği düşünülüyor.

Ocak ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 4,33 artış beklenirken, yüzde 5,03 olarak açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 42,12 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

2025 sonunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 28,25 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Geçen ayki ankette beklenti yüzde 27,75 seviyesinde oluşmuştu.

2026 yıl sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise yüzde 20,00 artışa işaret ederken, beklenti aralığı yüzde 25,00 ve yüzde 19,00 oldu. Bir önceki anket döneminde beklentiler yüzde 18,28 seviyesindeydi.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksinde aylık yüzde 2,66, yıllık beklenti ise yüzde 41,17 olarak gerçekleşti. 2025 sonu beklentisi ise yüzde 31,00 olarak gerçekleşti.

Dolar/TL tahminlerinde sınırlı gerileme

10 analistin 2025 sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi 42,9050 seviyesine işaret etti. Geçen ayki ankette yıl sonu tahminleri 43,0000 olmuştu. Bir önceki anket döneminde 48,7750 olan 2026 yıl sonu dolar kuru tahmini ise 6 analistin katılımı ile 48,5000 oldu.

Ekonomist Beklentileri

QNB Ekonomisti Deniz Çiçek, şubat ayı TÜFE enflasyonunu yüzde 3,0 olarak tahmin etti ve bu durumda yıllık enflasyon oranının yüzde 42,1’den yüzde 40,1’e gerileyeceğini öngördü. Çiçek, bununla birlikte, elektrik tüketiminde kademeli fiyat tarifesine geçilmesi, sağlıkta SGK katkı paylarında ocak ayında yapılan artışın kısmen geri alınması ve gıda fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle bu ay belirsizliğin yüksek göründüğünü de vurguladı.

Ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon oranının hem TÜFE’de hem C endeksinde belirgin oranda yükselerek yüzde 3,4 olduğunu hatırlatan Ekonomist Deniz Çiçek, şubat ayında bunun bir miktar gerileyeceğini tahmin etti. Çiçek, bununla birlikte sene başındaki geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla, mart ayındaki enflasyon verilerinin ana eğilim açısından daha net bir işaret vereceğinin de altını çizdi.

Şubat ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.