JPMorgan’dan muayene ücretleri güncellemesi: Şubat enflasyon beklentisi geriledi

JPMorgan, SGK'nin muayene katılım paylarında ocak ayında yaptığı artışları tersine çeviren kararlar alması, ücretleri indirmesi sonrası şubat ayı için yaptığı aylık ve yıllık enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

JPMorgan yaptığı değerlendirmede, "Türk hükümeti, sağlık fiyatlarındaki düzenlenmiş artışları kısmen tersine çevirdi ve toplam potansiyel dozaj etkisi yüzde 1'e kadar ulaşabilir" dedi.

JPMorgan, sağlık fiyatlarındaki aşağı yönlü ayarlamalar nedeniyle şubat ayı için aylık TÜFE beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 2,7'ye indirdi,

Ocak ayında yüzde 42,1 olan manşet enflasyonun olumlu baz etkisiyle şubat ayında yüzde 39,6'ya gerilemesi bekleyen JPMorgan'ın önceki beklentisi yüzde 40,7 seviyesiydi.

"Maliye Bakanlığı, TCMB ve diğer ilgili bakanlıkların enflasyonun düşürülmesine yönelik çabalarında uyum içinde olmaları cesaret vericidir" diyen JPMorgan, uygulanan enerji fiyat artışlarının sağlık fiyatlarındaki aşağı yönlü ayarlamaları telafi edebilecek olması nedeniyle, 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerin yüzde 27,2 olarak koruduklarını da vurguladı.

JPMorgan yayınladığı raporda ayrıca, "TCMB'nin Mart ve Nisan aylarında 250'şer baz puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini ve ardından 5x200 baz puanlık indirimlerle 2025 yılını yüzde 30 seviyesinde politika faizi ile tamamlayacağı beklentilerimize daha da güveniyoruz" ifadelerini kullandı.