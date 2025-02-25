Son dakika... Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

2025 yılı Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, hanehalkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 seviyesine, reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesine geriledi.

TCMB, enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının kendi tahminleri ile uyumunu yakından izliyor. Hanehalkının ve reel sektörün yüksek seyreden enflasyon beklentilerine karşılık piyasa beklentileri daha iyimser.

Açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 seviyesine, reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükselmiştir

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel EnflasyonBeklentileri elde edilmiştir."