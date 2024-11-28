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Ekonomiye güven 5 ayın zirvesinden geriledi

Ekonomik güven endeksi ekim ayında 98,0 iken, kasım ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 97,1 değerini aldı. Güven endeksi böylelikle son 5 ayın zirvesinden gerilemiş oldu.

Haber Merkezi
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Ekonomiye güven 5 ayın zirvesinden geriledi
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Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 79,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.

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