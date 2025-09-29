  1. Ekonomim
  3. Ekonomiye güven 6 ayın en yükseğinde
Ekonomik güven endeksi eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 98 değerini aldı. Ekonomiye güven böylelikle mart ayından bu yana en yüksek değeri görmüş oldu.

Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 97,9 iken, eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 98 değerini aldı.

Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

Ekonomiye güven 6 ayın en yükseğinde - Resim : 1

