Ekonomiye güven endeksi kritik değerin altında kalmaya devam ediyor
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2025 ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Endeks kritik değer olan 100 puanın altında kalmaya devam ediyor.
Ekonomik güven endeksi mayıs ayında yüzde 0,05 artarak 96,7 değerini aldı. Endeks nisan ayında 96,6 seviyesindeydi.
Bir önceki aya göre mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.