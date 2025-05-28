  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ekonomiye güven endeksi kritik değerin altında kalmaya devam ediyor
Takip Et

Ekonomiye güven endeksi kritik değerin altında kalmaya devam ediyor

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 değerini aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomiye güven endeksi kritik değerin altında kalmaya devam ediyor
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2025 ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Endeks kritik değer olan 100 puanın altında kalmaya devam ediyor. 

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında yüzde 0,05 artarak 96,7 değerini aldı. Endeks nisan ayında 96,6 seviyesindeydi.

Bir önceki aya göre mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.

Toyota, elektrikli hava taksi şirketinin en büyük hissedarı olduToyota, elektrikli hava taksi şirketinin en büyük hissedarı olduEkonomi
Sözcü TV'nin karartılacağı tarih belli olduSözcü TV'nin karartılacağı tarih belli olduGündem
Ekonomi
ASO Başkanı Ardıç: KOBİ tanımını güncelleme zorunlu, ciro sınırı en az 1 milyar TL olmalı
ASO Başkanı Ardıç: KOBİ tanımını güncelleme zorunlu, ciro sınırı en az 1 milyar TL olmalı
Özel hastaneye KDK freni! Yenidoğan tedavi ücreti iade edildi
Özel hastaneye KDK freni! Yenidoğan tedavi ücreti iade edildi
Osman Gazi ile Türkiye enerjide seviye atlıyor: Hedef günlük 20 milyon metreküp üretim
Osman Gazi ile Türkiye enerjide seviye atlıyor: Hedef günlük 20 milyon metreküp üretim
Schengen vizesinde randevu karaborsaya düştü!
Schengen vizesinde randevu karaborsaya düştü!
IBAN’a para transferinde SMS doğrulaması zorunlu olacak: Tarih belli oldu
IBAN’a para transferinde SMS doğrulaması zorunlu olacak: Tarih belli oldu
JP Morgan Türkiye borsasının ağırlığını 'piyasa üstü' seviyeden 'nötr'e indirdi
SON DAKİKA