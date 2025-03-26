Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ekonomiyi nasıl etkileyecek?
İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının Türkiye ekonomisi üzerinde yaratabileceği olası sonuçları açıkladı. Konukman, mevcut ekonomi programının çökme noktasına geldiğini ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) hedeflerinin revize edilmesi gerektiğini vurguladı.
İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman'a göre, İmamoğlu'nun tutuklanması, ekonomik istikrarsızlığı artırarak yatırımların ve sıcak paranın geri çekilmesine neden oluyor...
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'a konuşan Konukman, "Borsadan ciddi çıkışlar yaşanıyor ve CDS oranları yükseliyor. Kur artışı, ithal girdilere bağlı olarak sektörel fiyat artışlarını tetikleyecek, bu da vatandaşın daha fazla mağdur olmasına yol açacak" dedi.
Orta Vadeli Program hedefleri
Konukman, ekonomik durumun bu şekilde devam etmesi halinde Orta Vadeli Program'daki hedeflerin ciddi bir revizyona tabi tutulması gerektiğini belirtti. Konukman'a göre, sanayi sektörü durma noktasına gelmiş durumda ve ekonomik büyüme ağırlıklı olarak inşaat sektörüne dayanıyor, sanayi ise göz ardı edilmiş durumda.
Dezenflasyon
Özel sektörün geçmiş enflasyon verilerine dayanarak fiyat belirlemesi, hükümetin yönlendirdiği fiyatlar ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, zaten riskli olan dezenflasyon programını daha da zorlayıcı bir hale getiriyor. Konukman, "Merkez Bankası'nın kısa vadeli çözümlerle döviz üzerindeki baskıyı azaltma çabaları uzun vadede sürdürülebilir değil. Bu durum, dezenflasyon programının başarıyla yürütülmesini imkansız kılıyor," şeklinde konuştu.
TÜİK'e çağrı
Konukman ayrıca, bütçe açıklarının arttığını ve vergi gelirlerinin artmasına rağmen bu artışın giderleri karşılayamadığını belirtti. Emekli bayram ikramiyelerindeki artışların da yetersiz olduğunu ifade ederken TÜİK'e sektörel fiyat artışlarını daha iyi anlamak için girdi-çıktı tablolarını güncelleme çağrısında bulundu.