Özgür Özel yeni adresi açıkladı, saat verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyük mitingin cumartesi günü saat 12'de Maltepe'de yapılacağını duyurdu.

Saraçhane'deki mitingde açıklama yapan Özgür Özel, "Belediye başkanlarımızın her birinin tutukluluğuna itiraz etmek için, 'Artık canımıza tak etti, erken seçim istiyoruz' demek için bir büyük mitinge var mısınız? Bu mitingi bütün İstanbullular ve dayanışmak için Aanadolu'dan bütün dostlarla birlikte Maltepe'de yapmaya var mısınız? Yüzde 80 oyla Maltepe seçildi, Yenikapıcılar kaybetti! Anadolu Yakası'na gidiyoruz, Ekrem Başkan'a sahip çıkıyoruz! Cumartesi Maltepe, saat 12.00 uygun mu? Cumartesi günü Maltepe'de hep birlikte tarih yazacağız!" dedi.