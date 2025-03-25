Özgür Özel'den yeni boykot listesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında yüz binleri "Hoş geldiniz İstanbul'un cesur, yürekli, yasak tanımayan evlatları. Tayyip Erdoğan'ın yasaklarına teslim olmayanlar. 19 Mart darbe girişimine karşı iradesine, seçtiği başkanına sahip çıkanlar" diye selamladı.

Özel'in açıklamalarından satır başları:

"Kendisini demokrasiye adamış, teslim olmayacak bir Türkiye var. Biz çokuz, kalabalığız, omuz omuzayız. Ama karşımızda bir avuç insan var. Onların arkasında artık ne halk var ne millet var ne devlet var. Halkını hiçe sayan, milletini sevmeyen, devletini küçük düşüren bir avuç çıkar çevresine karşı hep birlikte burada omuz omuzayız."

"15 milyon kişi onun arkasına geçtiniz"

"Biz o tek adamın karşısına, 'Her şeyi ben bilirim' diyen, sinirinden artık karşısında durulamayan o sinir küpüne karşı birini bulalım çıkaralım dedik. O birini öyle bir başımıza belirlemedik. Baktık saldırıyorlar. Yıllar önce aldığı diplomasını bile elinden almaya kalkıyorlar. O zaman bu aday sadece bir partinin değil hepimizin adayıdır. Geçtiğimiz pazar birileri Ekrem Başkan'ı Silivri'ye koyarken sizler de önünüze koydunuz ve 15 milyon kişi onun arkasına geçtiniz. Kapı gibi! Artık Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sonraki cumhurbaşkanı adayıdır."

"Ey Erdoğan, cesaretin varsa davaları TRT'den yayınla"

"Ey Erdoğan; eğer şu kadarcık cesaretin varsa Ekrem İmamoğlu'na kurduğun kumpas davaları görüldüğü sırada savcının sorularını ve Ekrem Başkan'ın cevaplarını TRT'den yayınla. Cesaretimiz var, senin var mı? Ekrem Başkan'a sorulan sorularda ne bir kanıt, ne bir şahit, ne ortaya konmuş somut bir delil vardır. Sadece ve sadece adını savcının bildiği, kimsenin görmediği, bilmediği, adına gizli tanık dedikleri iftiracı müptezellerin ifadelerinden başka hiçbir şey yoktur. Adı Ladin, Meşe, Çınar… Bu isimleri sana kim koydu yahu! Hangi odun koydu hangi odun!"

"Eğer bir gencime bu gece cop vurursan senin alnını karışlamayan namerttir"

"Biz burada beklerken onlar onlar yine aynı haksız işlemlerle polisi gençlerimizin üzerine saldılar. Dünya kadar gözaltı yaptılar. Dün bu Emniyet Müdürünü, Vali'yi uyardım. İl Başkanımı yolladım, söz aldım. Ama yine rezaletle karşılaştık. İstanbul Valisi'ne söylüyorum; bu meydan boşalmadan, herkes evine varmadan milletvekillerim orada ben de bu otobüsün üstündeyim. Sık da o gazı göreyim, o plastik mermiyi at bakalım. Eğer bir gencime bu gece cop vurursan, gaz sıkarsan, plastik mermi atarsan senin alnını karışlamayan namerttir. Yettiniz be. Ne sözünüze güveniliyor ne ettiğiniz yemine. Şu çocukların yüzüne bak. Burada terörist mi var marjinal mi var? Ey Vali, bu kadar insanlıktan kopmuşsan sensin marjinal! Biz korkuyu evde unuttuk Sayın Vali! İlan ediyorum; bu akşam bu meydanı provoke ederseniz, gaz sıkar, saldırırsanız, önümüzdeki günlerle ilgili planlamayı değiştiririm. Yarın seni en rahatsız edecek yere 500 bin kişilik çağrı yapacağım. Bunu unutma."

"Biz gözaltıyla, tutuklamayla azalmayız, çoğalırız!"

"O yarattıkları kargaşada 11 gazeteciyi gözaltına aldılar, bunlardan 8'ini tutukladılar. NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, AFP Muhabiri Yasin Akgül, İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi Foto Muhabiri Gökhan Kam, bağımsız gazeteciler Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Bülent Kılıç. Bizim canlı yayın ekibinden arkadaşımız. Dün gece burada görev yapmış. Giderken kabloları toplamış. Fatih Çamlı'yı da yakaladılar, tutukladılar. Geçen gün otobüste benden önce konuşan arkadaşım Selinay Uzuntel. Ekrem Başkan'ın otobüsünün peşinden koşup 'Her şey çok güzel olacak Ekrem abi' diyen Berkay Gezgin var ya. Bugün utanmadan onu da tutukladılar. 1400'e yakın gözaltı, 200'e yakın tutuklama var. Tayyip Bey'in bilmesi gereken bir şey var: Biz gözaltıyla, biz tutuklamayla azalmayız, çoğalırız!"

"İstanbul hapishanelerinde yer kalmadı"

"Utanç verici bir haber! Gözaltına alınan gazeteci arkadaşlarımızı adliyeden cezaevine değil Vatan'a geri götürdüler çünkü İstanbul hapishanelerinde yerleştirecek yer kalmadı. Yarın civar illere nakiller planlanıyor. Bir iktidar düşünün, 2025 yılında dünyanın en tanınmış metropolünde öğrencileri, gazetecileri, demokrasi isteyenleri içeri ata ata cezaevlerinde yer bırakmamış. Yazıklar olsun böyle rejime!"

"Söz veriyorum, bu düzeni değiştireceğiz"

"Söz veriyorum, er ya da geç, birkaç ay, bir yıl, bilemedin gelecek yıl bu düzeni değiştireceğiz."

Özel'den boykot açıklaması

“Yaptıklarından dolayı TRT’nin düğmesini tamamen kapatıyoruz. Kanal D, CNN Türk işi gücü bırakmış, bütün gece bu gençlere, gençlerin sevdiği Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul’un iradesine kafa tutup, tek adama destek atmak için iftira ediyorlar. Bizden uzak olsunlar. Bu arada TGRT’yi, A Haber’i, İHA’yı, Sabah’ı gören, okuyan, izleyen, bunlardan bir şey satın alan bizden değildir. İhlas Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı’na abone olan belediye başkanlarımı uyarıyorum, reklam veren demokratik tüm şirketleri uyarıyorum, bunlardan uzak durun. Dün akşam burada arkadaşlarla konuştuk. Kahve içelim ama EspressoLab’ın önünden geçmeyelim, sakın. Kitap almak için için D&R’ı gördüğünüzde karşı kaldırıma geçin. Dün biz bunu söyledikten sonra sitesi çökmüş, satışlar durmuş. Bakan'ın ETS Tur'unu yerin dibine batırın. Milli Piyango'dan uzak durun, misli.com, iddia.com bu sitelerin yanına yanaşmayın. Gençler kafayı takmış, Ülker diye bağırıyorlar. HaberTürk ile CNN ipin üstünde yürüyorlar. Bugün grubu vermişler yarıdan fazla. İyi hal durumundan izliyoruz. Ama sınıfı geçen biri var. Demirören AVM'yi başkaları almış, İstiklal'de. Beni aradılar, ben de 'tabelayı kaldır' dedim. İsimleri sökmüşler, adlarını İstiklal AVM yapmışlar. Bu boykotun gücü."