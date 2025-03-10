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Rakam bugün netleşecek: Emekli bayram ikramiyesi kaç lira olacak?

Emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl yüzde 50 artarak 3 bin lira seviyesine yükselmişti. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı bugün netleşiyor. Bayram ikramiyesinin yüzde 33’lük artışla 4 bin liraya çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Rakam bugün netleşecek: Emekli bayram ikramiyesi kaç lira olacak?
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Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artışta sona gelindi. Rakam, bugün netleşecek. 

Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin, yüzde 33'lük artışla, 4 bin lira olması öngörülüyor.

Emekli ikramiyesinde artış için yasal düzenleme gerekiyor. Yeni haftada, zam oranına karar verilmesi durumunda, düzenlenmenin Meclis Başkanlığı’na gönderilmesi bekleniyor.

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramı için ikramiye veriliyor.
Bu yıl da Mart ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi ödenecek.

Ekonomi yönetimi 3 ayrı senaryoyu analiz etti

Emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak zam için, ekonomi yönetimi hafta içinde bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının hazırladığı 3 ayrı zam senaryosu için etki analizleri değerlendirildi.

Şu anda emekliye iki bayram için verilen 6 bin liralık ikramiyenin bütçeye maliyeti 99 milyar lira.

İkramiye 4 bin liraya çıkarılırsa 34,5 milyar liralık ek bir maliyet olacak.

16 milyon emekli faydalanacak

Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak.

1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek.

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