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Emekli maaşlarına zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Emekli maaşlarına zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
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TBMM Genel Kurulu İklim Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın söz alarak asgari ücretle ilgili, "Kanun teklifini getiriyoruz, açıkladık. Derhal asgari ücrete revize fiyat getirelim. 30 bin 250 TL olarak yılın ikinci yarısında asgari ücretliler para alsınlar. Haydi gelin, bu teklifin altına imza atın, buralarda boş yere zaman geçirmeyin. Bir başka teklifi daha getiriyorum. Memurlar, memur emeklileri 14 bin 464 TL’yle geçinmeye çalışan 4 milyon insan var bu memlekette. Gelin, onlara da seyyanen zamlarını yapalım. Kanun teklifini verdik" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızı yapıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise emeklilerin durumuna takip ettiklerini belirterek, "Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır ve biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz" dedi.

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