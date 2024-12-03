Emeklilerin düşük zam davasında karar çıktı! TÜİK enflasyon sepetini açıklamadı

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz emeklilerin düşük zam aldığını gerekçe göstererek TÜİK’e açtığı davada karar çıktı. Madde sepetini açıklamayan TÜİK, mahkemeye belge sunmadı. Yargıtay Onursal Üyesi Çilesiz, kararın iptali için üst mahkemeye başvurdu.

Mahkeme TÜİK’ten enflasyon sepetini istemişti

Emeklilerin açtığı davada kararını verebilmek için TÜİK’ten belge isteyen Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi, belgeler gelmediği halde TÜİK lehine karar verdi.

Seyfettin Çilesiz iptal davası açtı

Davayı açan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, ara karar vermek için TÜİK’ten belge isteyen mahkemenin belgeleri görmeden verdiği kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne iptal davası açtı.

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, “Davanın konusu zaten gizlenen belgeler. Mahkemenin belgeleri incelemeden karar vermesi hukuka aykırı” dedi.

“Emekliler düşük zam aldı” diyerek dava açmıştı

Seyfettin Çilesiz, TÜİK’in enflasyonu düşük açıklaması yüzünden emeklilerin düşük zam aldığını gerekçe göstererek TÜİK hakkında dava açmıştı.

Enflasyonu doğru hesaplanıp hesaplanmadığı tespit edilemedi

Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi, Çilesiz’in başvurusunu yerinde görüp TÜİK’ten savunma istedi, kurumun enflasyon hesabında kullandığı tüm belge ve bilgilerin de mahkemeye göndermesini emretti. Ancak TÜİK mahkemenin aldığı bu karara rağmen belgeleri göndermedi. Belgeler yargıdan da gizlendiği için mahkeme enflasyonun doğru hesaplanıp hesaplanmadığını bilirkişi yoluyla tespit etme imkanı bulamadı.

“Belgeler görülmeden karar verilemez”

Çilesiz, ara başvuruyla bilirkişi heyetinin TÜİK’e gönderilmesini istedi. Başvuruya yanıt beklenirken mahkeme Çilesiz’in yürütmeyi durdurma istemini reddedip, davayı sürpriz bir şekilde TÜİK lehine sonuçlandırdı. Çilesiz’in avukatı Gündoğan, mahkemenin verdiği kararın hukuka aykırı olduğu, belgeler görülmeden karar verilemeyeceği gerekçesiyle davayı istinafa taşıdı.

“Hukuka açıkça aykırı”

Avukat Ali Erdem Gündoğan, başvuruda, mahkemenin ara kararla TÜİK’ten belge istediğini, ancak TÜİK’in belgeleri vermediğini dolayısıyla ara kararın gereğinin yerine getirilmediğini belirtti. Ara kararın emri yerine getirilmeden karar verilmesinin hukuka açıkça aykırı olduğunu ifade eden Gündoğan, “Mahkeme TÜİK’ten verileri alamıyorsa, TÜİK de vermiyorsa o zaman dava açarak hakkımızı aramanın bir anlamı kalmıyor. Belgeler olmazsa mahkeme neyi yargılayacak? Zaten davanın ana konusu gizlenen belgeler. Üst mahkemeden umutluyuz” ifadelerini kullandı.