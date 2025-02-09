Emeklinin bayram ikramiyesinde en güçlü senaryo belli oldu!

Ocak 2025'te emekli kök maaş zammı yüzde 15,75 olarak kayıtlara geçerken, en düşük emekli maaşı da 14 bin 469 TL olarak belirlendi. 16 milyon emeklinin beklediği bir diğer düzenleme ise bayram ikramiyesi oldu. Emekli bayram ikramiyesi mevcut durumda 3.000 TL olarak uygulanıyor.

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu duyurması sonrası Ocak-Haziran döneminde SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları için uygulanacak zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Emekliler Ocak ayında zamlı maaşlarını hesaplarında gördüler. En düşük emekli maaşı alanlar için yapılan düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için buradan doğan maaş farkları hesaplara yatmadı. Ancak herhangi bir hak kaybı olmayacak.

Emekli maaş farkı gelecek hafta hesaplarda olacak

Bununla beraber en düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme için Meclis'te yasalaşma süreci tamamlandı. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SGK bu düzenlemeden doğan maaş farklarını hesaplara yatıracak.

Önümüzdeki hafta içinde Ocak 2025 emekli maaş farkı ödemelerin yapılması bekleniyor.

Sıra bayram ikramiyesi düzenlemesine geldi

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi için zam düzenlemeleri yapıldı. Şimdi sıra emekli bayram ikramiyesi için yapılacak düzenlemelere geldi.

Bayram ikramiyesi emekli maaşı ne olursa olsun bütün emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Yalnızca dul ve yetimler hissesi oranında emekli ikramiyesi ödemesi alıyor.

2024'te emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarıldı. Geçen yıl yüzde 75 hissesi olan dul ve yetimler 2.250 TL, yüzde 50 hissesi olanlar 1.500 TL yüzde 25 hissesi olanlar 750 TL bayram ikramiyesi aldı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

İstanbul Ticaret Gazetesi'nde yer alan habere göre, 3 bin TL olarak uygulanan emekli ikramiyesinin bu yıl da artması bekleniyor. Bunun için bütçe çalışması gerçekleştirilecek. Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. 2 bayramda toplam geçen yıl 96 milyar TL ikramiye ödemesi yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında bir çalışma yapacak. Buna göre yeni tutar 'Resen' alınan kararla belirlenecek ve Meclis süreci başlayacak.

2024 yılında enflasyon yüzde 44,38 düzeyinde gerçekleşti. 2025 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 24 oldu. Bu rakamlara göre hesap yapıldığında bayram ikramiyesi 3.700 ila 4.300 TL arasında belirlenebilir. İki rakamın ortalaması dikkate alındığında 4.000 TL rakamı en güçlü senaryo olarak ortaya çıktı. Ayrıca bayram ikramiyesi geçen yıl da 1.000 TL artırılmıştı.

Bayram ikramiyesinin 4.000 TL olması durumunda emeklilere 2025'te toplamda 8.000 TL ödeme yapılacak. Bu rakamın da bütçeye maliyeti 128 milyar TL olacak.

2025 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, bayramdan önceki hafta içinde ödeniyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında; Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 2-6 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi ödemesi emeklilerin her hangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan emekli maaşı aldıkları banka hesaplarına otomatik yatacak.