Emekliye enflasyon darbesi: 11 aylık rekor kayıp

Enflasyon, asgari ücretli, memur ve emeklilerin gelirlerinde ciddi erimeye yol açtı. Yıl içinde ara zam yapılmaması nedeniyle asgari ücretlinin alım gücü 11 ayda 6 bin 574 TL azaldı.

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde maaşa yansıyacak artış 4 bin 421 TL olacak. Bu durumda asgari ücretli, daha zam gelmeden bile yeni yıla 2 bin 153 TL’lik bir kayıpla girmiş olacak.

Emekli aylığı, 11 ayda enflasyon karşısında 5 bin 20 TL değer kaybetti

TÜİK’in yüzde 29.74 olarak hesapladığı 11 aylık enflasyona göre, ara zam bile yapılmayan 22 bin 104 TL’lik asgari ücretin alım gücü yüzde 29.74 enflasyon nedeniyle 15 bin 530 TL’ye düştü. Asgari ücret, açlık sınırının 14 bin 298 TL gerisinde kaldı.

Temmuz ayında 2 bin 412 TL artışla 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı, 11 ayda enflasyon karşısında 5 bin 20 TL değer kaybetti. Nefes'in haberine göre emekli aylığına yapılan zam, enflasyona 2 bin 608 TL yenildi. Öte yandan, en düşük memur emeklisi aylığı, temmuzda 3 bin 54 TL’lik zamla 19 bin 617 TL’den 22 bin 671 TL’ye çıkarıldı. En düşük memur emeklisi aylığının alım gücü 11 ayda 6 bin 742 TL eridi. Emekli aylığına yapılan zam, 3 bin 688 TL ekside kaldı. Yaklaşık 4 milyon memurun maaşları da temmuz ayında enflasyon farkına göre zamlandı. En düşük memur maaşı 43 bin 726 TL’den 50 bin 503 TL’ye yükseltilerek 6 bin 777 TL zamlandı. Fakat bu zam da enflasyona yenildi. En düşük memur maaşı alan yurttaşların enflasyon karşısındaki kaybı 15 bin 19 TL’ye dayandı.