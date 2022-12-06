Emtiada ‘bekle ve gör’ dönemi

Evrim KÜÇÜK



Metaller başta olmak üzere emtia piyasaları tedarik zinciri sorunları, enerji geçişiyle ilgili artan talep gibi nedenlerle 2022’ye büyük bir ivmeyle başladı. Bununla birlikte, makroekonomik koşullar yılın ortasına doğru bozuldu ve yılın ikinci yarısına resesyon endişeleri hakim oldu. Emtia piyasaları bu sorunları 2023 yılına girerken beraberinde taşıyor ve uzmanlar enerji, metal ve değerli metal piyasalarında bekle-gör stratejisi izlenmesi gerektiğini söylüyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları, Çin’in COVID-19 mücadelesi, Fed'in faiz politikası gibi faktörlerin her biri emtialar üzerinde potansiyel olarak önemli bir etkiye sahip olabilir. Fransız finans kuruluşu Societe Generale emtiada 2023 yılı görünümüne ilişkin raporunda emtia fiyatlarının bundan sonra izleyeceği rotada bu üç faktörün göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekiyor. Rusya'ya yönelik yaptırımların ‘bekle ve gör’de ilk faz olduğunu belirten kuruluş, ABD’nin stratejik petrol rezervlerine ilişkin açıklamaların da yakın takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. En önemli faktör olarak ise ‘Çin'in sıfır COVID politikasını terk etmesini’ gösteriyor. Bunun ne zaman ve nasıl olacağı emtia piyasalarını yönünde belirleyici olacak. Dördüncü ‘bekle ve gör’ fazı ise Fed’in faiz artışları ve ABD’de resesyon olasılığı. Tüm bu olayların emtia piyasaların şu veya bu şekilde ve değişen derecelerde etkilemesi bekleniyor.

PETROL İÇİN EN BÜYÜK RİSK EKONOMİK DURGUNLUK

Societe Generale, petrol piyasasının kısa vadede destek bulacağına inanıyor, ancak yine de ABD'de 2024'ün başlarında derin olmayan durgunluk bekliyorlar. Ancak durgunluğun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, kısa mı uzun mu olacağı ve sert mi sakin mi olacağını piyasaların bekleyip görmesi gerekiyor. Çin'in sıfır COVID politikasından çıkışı petrol için olumlu olacak, ancak yükselişin boyutunu daha iyi anlamak için yeniden açılma belirtileri güçlenmeli. Rus petrolüne yeni yaptırımlar devreye giriyor. Rusya’nın tepkisi enerji fiyatlarını etkileyebilir. Petrolle ilgili olumlu senaryolara göre, eğer ABD'de 2024'te bir durgunluk olmaz ise talep artışı sürebilir. Avrupa'da enerji krizinin iyi yönetilmesi ve Çin’de karantina kısıtlamalarının kaldırılması talebi besler. Olumsuz tarafta en büyük risk olarak derin bir küresel durgunluk gösteriliyor.

ALTININ ŞANSI 2023’ÜN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE DÖNER

Kısa vadede Societe Generale, para politikasının hem ABD'de hem de Avrupa'da enfl asyonun zirve yaptığı bir ortamda sıkılaşmaya devam etmesi nedeniyle altın fiyatlarının baskı hissedebileceği uyarısı yapıyor. Stratejistler, ABD’de fonlama faizinin yeni yılın ikinci çeyreğinde artmaya devam etmesini ve yılın geri kalanında geldiği seviyede kalmasını bekliyor. Ancak yılın 3’üncü çeyreğinden sonra bankanın ekonomistleri, ABD’de 2024'te beklenen durgunluk ve AB ile Çin ekonomisinin yavaş büyümesi beklediğinden, altının talihinin pozitif yönde değişeceğini söylüyor. Altın için riskleri şöyle özetleniyor. “Analistlerimizin ABD’de pozitif reel faiz nedeniyle altında bir süre daha baskı beklese de, 2023’te başlayan ekonomik durgunluk ve 2024’te resesyon yaşanması merkez bankalarını para politikalarını yeniden gevşetmeye zorlayabilir, bu da dolar üzerinde baskı oluşturarak altın ETF’lerinde girişlere yol açar. Ancak ABD’de ekonomik büyümesinin beklentileri aşması ve resesyondan kaçması, yüksek enfl asyonun daha yüksek faiz oranlarına yol açması altın için aşağı yönlü risk olur.

ABD’de ekonomik büyümesinin beklentileri aşması ve resesyondan kaçması, yüksek enflasyonun daha yüksek faiz oranlarına yol açması altın için aşağı yönlü risk olur.

BAKIR: ZAYIF EKONOMİK BÜYÜMEYE TAKILABİLİR

Londra Metal Borsası'ndan (LME) 3 ay vadeli bakır fiyatı son 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Bakır fiyatının yükselmesinde, dünyanın en büyük bakır tüketicisi Çin'de daha fazla sayıda kentin COVID-19 tedbirlerini gevşetme yönünde adım atmaları ve ABD Dolarındaki zayıfl ık etkili oldu. LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı 8.510 doları gördü. Ancak bakıra birkaç rahat hafta yaşatsa da, Societe Generale analistleri bakır konusundaki olumsuz duruşlarını koruyor. Analistler, 2023 baharından önce Çin’in net bir çıkış sinyali vermesini beklemiyorlar. Bu zaman çerçevesi, büyük ölçüde ABD'de ılımlı bir durgunluk ve o sırada AB ekonomik faaliyetinde güçlü bir yavaşlama beklentileriyle örtüşüyor. Kuruma göre Batı ekonomilerindeki hızlı faiz artışı ve enerji piyasalarında jeopolitik kaynaklı yüksek oynaklık nedeniyle yeniden canlanan enfl asyonun ekonomiyi raydan çıkarma olasılığı bulunuyor. Bu, ABD'de beklenenden daha derin bir resesyona yol açar ve Avrupa resesyona girer. Bu da bakır talebini azaltır.