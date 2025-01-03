ENAG 2024 enflasyonunu açıklandı

Bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAGrup, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Böylelikle 2024 yılına yönelik alternatif enflasyon da belli oldu.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 2,34 artış gösterdi.

2024 yılı ENAG tüketici enflasyon oranı ise yüzde 83,40 olarak gerçekleşti.

ENAG verilerine göre, aralık ayında en yüksek artış eğlence ve kültürde olurken, lokanta ve oteller ile ev eşyası da yüzde 5'in üzerinde artış gösterdi.

TÜİK, 2024 yılı enflasyonunu saat 10:00'da açıklayacak.