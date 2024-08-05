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ENAG temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5,91 arttı.

Haber Merkezi
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ENAG temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

ENAG haziran ayı enflasyonu oranını ise yüzde 4,27 olarak duyurmuştu. ENAG'a göre, haziran ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.

İstanbul'un temmuz ayı enflasyonu

Öncü göstergeler de temmuz ayında enflasyonun artacağını gösteriyordu. 2024 Temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,04 oranında artmıştı. Temmuzda yıllık artış perakendede yüzde 72,80, toptan eşyada yüzde 55,12 olarak gerçekleşmişti.

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