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Enflasyon beklenti anketi sonuçlandı: İşte ekonomistlerin eylül ayı enflasyon tahmini

Anadolu Ajansı Finans'ın anketine katılan 17 ekonomist, eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,09 artacağını öngördü. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 arasında değişirken, yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e gerilemesi bekleniyor.

Haber Merkezi
AA
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Enflasyon beklenti anketi sonuçlandı: İşte ekonomistlerin eylül ayı enflasyon tahmini
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,09 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09

Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta yüzde 2,47 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

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