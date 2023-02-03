Enflasyon ocakta beklentilerin üzerinde arttı

Enflasyon, yeni yılın ilk ayında piyasa beklentilerin üzerinde artış gösterdi. TÜFE aylık bazda yüzde 3,8 artış beklentilerine karşın yüzde 6,65 artış gösterdi. Aylık enflasyon 9 ayın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Güçlü baz etkisiyle yüzde 53,5'e gerilemesi beklenen yıllık TÜFE ise yüzde 57,68'e indi. Aralık ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 1,18 yıllık bazda yüzde 64,27 olmuştu. Yıllık TÜFE ocakta son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Şubat 2022'de yüzde 54,44 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ocakta aylık yüzde 4,15 artarken, yıllık artış yüzde 86,46 oldu.



Çekirdek enflasyon yüzde 53'e yükseldi

Çekirdek enflasyon göstergeleri de piyasa beklentilerinden saptı. Çekirdek enflasyon (C Endeksi) yüzde 51,93'ten yüzde 52,97'ye yükseldi. Çekirdek enflasyonun yüzde 46,7'ye gerilemesi bekleniyordu. Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C Endeksi) aylık yüzde 7,67 arttı.

Sağlık harcamalarındaki artış öne çıktı

Ocak ayında en yüksek fiyat artışı sağlık harcamalarında yaşandı. Sağlık grubu aylık bazda yüzde 18,35 artarken, yıllık artış yüzde 77,22 oldu.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 121.6



ENAGrup hesaplamalarına göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9.26 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 121.62 olarak hesaplandı.

TÜFE bülteni yarım saat geç yayımlandı

Bu arada TÜİK'in sitesinde TÜFE verilerine dair bülten teknik hata nedeniyle yarım saat geç yayımlandı. Normal koşullarda saat 10.00'da açıklanması gereken veriye saat 10.30'da ulaşılabilidi. Bültende yer alması gereken grafiklerin yüklenemesinde de sıkıntılar yaşandı.

Nebati: En zorlu dönemi ardımızda bıraktığımıza işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mevcut verilerin, enflasyonda en zorlu dönemin geride kaldığına, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağına işaret ettiğini söyledi. Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Nebati, şunları söyledi: "Kasım ayında başlayan enflasyondaki düşüş eğilimi Ocak ayında da sürmüştür. Buna göre, Aralık ayında yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonu Ocak ayında yüzde 57,68 seviyesine gerilemiştir. Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız."