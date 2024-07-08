Enflasyonda düşüş serüveni tahvile hızlı yabancı alımı vaat ediyor

ŞEBNEM TURHAN

Enflasyonun haziranda beklentilerin altında gelmesi geçen hafta tüm vadelerde devlet tahvillerine alım getirdi ve faizler geriledi. İki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 40’ın altına düşerken 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 27,31’e indi.

28 Haziran ile biten haftada kesintisiz tahvile alım yapan yabancının bir miktar çıkışı görülse de uzmanlar bunun kar satışı olarak değerlendirilebileceğini önümüzdeki dönemde tahvile oldukça hızlı giriş beklendiğini vurguladı. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stokundaki payı yüzde 7 seviyelerinde bulunuyor.

Bu yıl tahvile 8.12 milyar dolar geldi

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar yılbaşından bu yana 1 milyar 250,4 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 8 milyar 127 milyon dolar devlet tahvilleri ile 349.1 milyon dolarlık da şirket borçlanma senetleri alımı yaptı. Böylece 2024 yılında yabancı toplamda 7 milyar 225,7 milyon dolarlık TL menkul kıymetlere giriş gerçekleştirmiş oldu. Son 1 yıllık süre zarfında ise yabancı yatırımcılar 642.1 milyon dolarlık hisse senedi, 10 milyar 108,0 milyon dolarlık devlet tahvili ve 348 milyon dolar şirket borçlanma senetleri alımı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasına 11 milyar 98,1 milyon dolar yabancı girişi oldu.

İki ayda en az 20 puanlık düşüş olabilir

Haziran ayı enflasyonu yüzde 2,2 beklentilerin altında yüzde 1,64 olarak açıklandı. 3 Temmuz’da enflasyon verisinin hemen ardından tüm vadelerde devlet tahvillerine gelen alımla faiz oranlarında hızlı düşüş başladı. Bankacılık sektörü kaynakları bu girişin hızlanarak devam edeceği görüşünde. Bilgi veren kaynaklar beklentinin altında gelen haziran verisinin yanı sıra önümüzdeki iki ay boyunca enflasyonda 20 puanın üzerinde düşüş olacağına dikkat çekerek enflasyonda beklenilen düşüşün tahminlerden daha da hızlı olabileceğine vurgu yaptı. Bu durumun yılsonu yüzde 38-40 seviyesinde bir enflasyona işaret ettiğini dile getiren kaynaklar bu nedenle de devlet tahvillerine yabancı girişinin devam edeceğini ifade etti.

İkinci tur not artırımları başlayabilir

Tek umut veren haber enflasyondaki düşüş trendi değil. Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Moody’s 19 Temmuz’da Türkiye kredi notuna ilişkin açıklama yapacak. Kaynaklara göre diğer kredi kurumlarından 2 kademe aşağıda Türkiye’yi değerlendiren Moody’s 19 Temmuz’da not artışını gerçekleştirecek hatta tek artırımla da sınırlı kalması beklenmiyor. Tarih beklemeden enflasyonda düşüş sürdükçe Moody’s ve diğer kredi derecelendirme kurumlarından ikinci tur not artırımları başlayabilir. Bu güzel hikayenin üzerine düşen kara bulutlar ise gelen zamlar ile enflasyonun baz etkisinden sonra düşüşünün yavaşlaması olacak.

Bankacılık sektörü kaynakları yüzde 40’e hızlı düşen enfl asyonun yüzde 30 seviyelerine inişinin çok zor olacağını bunun çetin bir mücadele gerektirdiğini vurguladı. Bir diğer sorun olabilecek durum ise TL’nin değer kaybı olacak. Bankacılık sektörü kaynakları TL’nin bir yerde bırakılmak zorunda kalacağını bunun için hatta geç kalındığını söylerken kurdaki değerlenmenin de enflasyona geçişi olacağına vurgu yaptı. Bu hafta Hazine 9 yıl ve 4 yıl vadeli sabit faizli devlet tahvili, 7 yıl vadeli değişken faizli ve 4 yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek. Olumlu gelişmelerin ardından ihalelere yüksek talep beklentisi oluşmaya başladı. Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre özellikle TLREF endeksli ile 4 yıl vadeli sabit faizli tahvil ihalelerine ilginin çok daha yüksek olmasını bekliyor.

Şimşek ve Karahan JPMorgan toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan tarafından 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak. Toplantıya 100'den fazla yatırımcının katılması öngörülüyor. Bakan Şimşek önceki haftalarda da Londra’da yabancı yatırımcılarla bir araya gelmişti.