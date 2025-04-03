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Enflasyonda düşüş sürdü: Ekonomistler nasıl yorumladı?

TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyonda düşüş sürerken, ekonomistler bu gerilemeyi nasıl yorumladı?

Haber Merkezi
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Enflasyonda düşüş sürdü: Ekonomistler nasıl yorumladı?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2025 enflasyon verisini açıkladı. Aylık bazda yüzde 2,46 açıklanırken, yıllık bazda da enflasyonda gerileme sürdü.

Mart ayı enflasyon verileri açıklandıMart ayı enflasyon verileri açıklandıEkonomik Veriler

Ekonomistler TÜİK’in beklentilerin altında gelen enflasyon verisini yorumladı.

Prof. Dr. Fatih Özatay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mart enflasyonu: İTO %3,79 iken TÜİK %2.46 Dünkü 'yurtiçi tasarrufu artırma' hareketi anlaşılan; a) Her nasılsa geçmiş enflasyona yansımış; talepteki azalma geçmişe yolculuk yapıp enflasyonu düşürmüş, b) Ama bu sürreal hareket sadece TÜİK'in enflasyonunu etkilemiş; İTO enflasyonu bundan nasibini almamış.”

Prof. Dr. Emre Alkin, “Ekonomi Yönetimi ite kaka TÜFE’yi Haziran 2023 seviyesine indirdi. Göreve geldikleri günkü seviyeye. Arada %75 ‘i yaşattılar. Tabii bunlar resmi rakam.” derken, enflasyondaki gerilemedeki yavaşlık için de ““Çıktığın vitesle in” demişler” yorumunu yaptı.

Prof. Dr. Serap Durusoy, “TUIK yine çok iyimser rakamlar açıkladı. Aylık yüzde 2,5 ki beklenti yüzde 3,78 idi. Yıllık ise yüzde 38,10 açıklandı. Beklenti yüzde 38,54 idi. Bu bağlamda beklentilerin altında bir enflasyon rakamı geldi” dedi.

Burcu Aydın, enflasyon verilerini şu ifadelerle değerlendirdi:

“Mart enflasyonu aylık %2,5 yıllık %38,1 arttı. Kur şokunun etkisi henüz yansımadı. Buna rağmen gıda fiyatları aylık %4,9 oldu. Konut enflasyonu %2,1’e yumuşarken ulaştırma %0,3 ile sınırlı kaldı. Kur şokunun ilk etkilerini Nisan-Mayıs aylarında ulaştırma ve mal enflasyonunda göreceğiz.”

Banu Kıvcı Tokalı, “Mart enflasyonu hem manşet hem de çekirdeklerde olumlu. Yıllık enflasyonun Nisan'da düşmeye devam etmesi, kur etkisine bağlı. Kira ve yemek-otel enflasyonu, hizmet katılığında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Yine de, 17 Nisan'da faizlerin aynı kalma beklentim sürüyor.” yorumunu yaptı.

İngiliz stratejist Timothy Ash, “Türkiye - Mart enflasyon baskıları, CPI, PPI ve çekirdekte ve döviz patlamasına rağmen genel olarak beklentilerin altında geldi. Belki de Şimşek, siyasi gerginliklerin net etkilerinin deflasyonist olacağı konusunda haklıdır. Belki de söylemek için çok erken.” değerlendirmesinden bulundu.

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