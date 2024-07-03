Engelli aylığı zammı 2024 ne kadar oldu? Ve resmen açıklandı.. Engelli maaşı zammı ne zaman yatacak?

Milyonlarca vatandaşın aileleriyle birlikte yakından takip ettiği zam oranları belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranları 3 Temmu saat 10.00'da açıklandı. Enflasyon oranları engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli bakım aylığı ile birlikte birçok sosyal yardım kalemlerinde de artış gösterdi. Peki, Temmuz ayı engelli maaşı ne kadar oldu, Yüzde 90 engelli maaşı ne kadar, 2024 engelli bakım maaşı ne kadar? Engelli maaşı zammı ne zaman yatacak? İşte merak edilen tüm cevaplar...

ENGELLİ AYLIĞI ZAMMI 2024 NE KADAR OLDU?

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığının 2 bin 798 liradan 3 bin 358 lira,

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığının 4 bin 197 liradan 5 bin 36 lira,

Engelli yakını aylığı 2 bin 798 liradan 3 bin 358 lira olarak güncellenmesi bekleniyor.

Net rakamlar geldiğinde haberimizde güncelleme yapacağız.

ENGELLİ BAKIM AYLIĞI ZAMMI NE ZAMAN YATACAK TEMMUZ 2024?

Engelli bakım aylıkları, genellikle her ayın 15'i ile 30'u arasında ödenir. Ancak, kesin ödeme tarihleri illere ve bankalara göre değişiklik gösterebilir. Ödemeler, bakım hizmeti verilen kişilerin hesaplarına yatırılır ve bakıcılar tarafından kullanılabilir. Ödeme tarihleri ve tutarları hakkında kesin bilgi almak için ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurmak gereklidir. Gelen zamlar bir sonraki maaşlara yansıyacaktır.

YÜZDE 90 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Şu an güncel olarak engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığının 4 bin 197 liradır. Gelen zam oranlarına göre yüzde 90 engelli maaşının 5 bin 36 lira olması bekleniyor. Ancak TÜİK enflasyon rakamlarından sonra kesin olarak belli olacak.

2024 ENGELLİ BAKIM MAAŞI

2024 yılı itibarıyla evde bakım maaşı, engelli raporu olan ve günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamayan bireylere verilmektedir. Ocak 2024 itibarıyla yapılan düzenlemelerle birlikte, evde bakım maaşı aylık 5.097 TL olarak belirlenmiştir

2024 EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Evde bakım yardım desteğinin 7 bin 608 liradan 9 bin 131 liraya çıkması bekleniyor.