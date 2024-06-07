ERİAD’dan 2 mega yatırım öncesi önemli açıklamalar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'e değer katmak adına kurulduğu günden bu yana önemli projelere imza atan ERİAD, geçtiğimiz aylarda duyurduğu 2 büyük proje için önemli bir yol kat etti. 27 hektarlık alanda inşa edilmesi planlanan “Termal Konaklama Tesisi ve Kür Merkezi” ile şehrin havacılık vizyonuna değer katacak "Havaalanı” projesinin detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, 2023 yılında şehrin turizm, ticaret ve sosyo kültürel hayatına katkı sunmak için başlayan sürecin artık proje aşamasına geldiğini söyledi.

ERİAD bünyesinde bulunan Rumeli Yatırım AŞ. tarafından hayata geçirilecek yatırımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Şentuna, “ERİAD olarak şehrimizin termal kaynakları ve havacılık potansiyelinin âtıl bir şekilde durmasına gönlümüz elvermedi. Bir sivil toplum kuruluşu olarak harekete geçmek istedik. Hem termal turizm potansiyeli hem de bu projeye de entegre olabilecek bir kontrolsüz havaalanı için yoğun mesai harcadık” diye konuştu.

Kente vizyon katan yatırımlar hayat bulacak

Geçen yıl Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın önerisi ve teşvikleriyle 27 hektarlık alana yönelik bir proje hazırlayarak ilgili bakanlıktan tahsis talebinde bulunduklarını aktaran Şentuna, bu proje içerisinde Termal Konaklama Tesisi ve Kür Merkezi olacağı bilgisini paylaştı. Projenin ileriki dönemlerde genişleterek, ileri yaşam merkezi, geriatri gibi turizm ve sağlık hizmetleri verecek büyük bir komplekse dönüşeceğinin altını çizen Şentuna, “Ayrıca havacılık konusunda sağlam bir geçmişi ve kültürü olan şehrimize bu konuda da vizyon katacak bir yatırım için kolları sıvadık. Küçük kapasiteli uçakların kullanabileceği, uçuş okullarının yer alacağı, insansız hava araçlarının üretim ve test süreçlerine uygun olan, bakım onarım tesislerinin bulanacağı bir kontrolsüz havaalanı için ciddi çalışmalar yaptık. Berlin’de teknik incelemelerde bulunduk. Konu ile ilgili pek çok kurum, kuruluşla yazışmalar yaptık. Uçuş verimliliğinden, pist yönüne kadar en ufak ayrıntıyı inceleyerek bir proje oluşturduk. Bu yatırımı da Rumeli Yatırım AŞ üzerinden yapacağımız için proje ile birlikte yatırımcımızı da hazırladık” dedi.

Özetle Eskişehir’e çok büyük iki yatırım kazandırmak için çıktıkları yolculuğun bugünlerde somutlaşmaya başladığını vurgulayan Şentuna, ilgili bakanlıklar ve genel müdürlüklere proje dosyalarını ve başvurularını teslim ederek bürokratik süreçlerin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

“Zamansız açıklamalar nedeniyle lansman tarihini öne çekmek zorunda kaldık”

Süreç biraz ilerledikten sonra bir proje lansmanı yapmayı planlamalarına rağmen kendilerinden bağımsız gelişen bazı koşullar nedeniyle bu lansmanı erken bir tarihe çekmek zorunda kaldıklarına dikkat çeken Rüştü Şentuna, sözlerine şöyle devam etti: “ERİAD olarak geçtiğimiz dönemlerde bu projelerin tüm detaylarını aynı zamanda ERİAD üyemiz olan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve ekibi ile paylaştık. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’den de konuyla ilgili bir toplantı talep ettik. Aslında lansmanı değerli kurumlarımızla birlikte yapmayı hedefliyorduk. Fakat Metin Başkan bu süreci dikkate almadan zamansız bir açıklama yaptı. ERİAD ailemizin içinde üzüntüyle karşılanan ve motivasyon düşüklüğüne sebep olan bu açıklamalara karşın bizler de lansman tarihimizi öne çekerek önümüzdeki hafta içerisinde projelerde şu ana kadar yapılanlara ve geldiğimiz noktaya dair tüm detayları kamuoyu ile paylaşacağız. Sanayi ve ticaretinde güçlü bir şekilde yer aldığımız Eskişehir’e karşı böyle değerli yatırımlarla katkı sunmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Kolaylaştırıcı olan, destek olan ve bu yatırımların bir şehir projesi olduğunu bilerek elini taşın altına koyan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara da şükranlarımızı sunuyoruz.”