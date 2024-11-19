Et fiyatlarında bir ayda yüzde 15 zam: Yıl sonunda kıyma fiyatı 700 lirayı aşacak

Son altı aydır stabil seyreden kırmızı et fiyatları, kasım ayı itibarıyla arışa geçti. Özellikle kasaplarda kıymanın kilogram fiyatı 600 liradan 650-680 liraya, yerli dana kuşbaşı ise 600 liradan 700 liraya yükseldi. Marketlerde ise kıyma 350 liradan 420-450 lira aralığına, ithal dana kuşbaşı da son bir ayda 490 liradan 550 liraya çıktı.

Hayvan sayısı azaldı, et arzı düştü

Ulusal Et Konseyi'ne göre, bu fiyat artışlarının birkaç önemli nedeni var. İlk olarak, yetersiz süt fiyatları nedeniyle süt ineklerinin erken kesime gönderilmesi, hayvan sayısında azalmaya ve dolayısıyla et arzında düşüşe yol açıyor.

Yem fiyatlarındaki zamlar maliyetleri arttırdı

Yem fiyatlarındaki yüzde 70'lik artış, hayvancılık maliyetlerini artırıyor. Kışın gelmesiyle hayvanların ahırlara çekilmesi yem tüketimini ve maliyetlerini artırırken, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlar da sektörü olumsuz etkiliyor.

"Et fiyatlarındaki zamlar geçici bir durum değil"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, et fiyatlarındaki artışın geçici bir durum olmadığını, yanlış tarımsal politikalar sonucunda üretim ve tüketim dengelerinin bozulduğunu söyledi.

Yalçındağ, “Ülkemiz et üretiminde kendine yetebilir durumdayken, ithalata bağlı kalmak sorunlara yol açıyor. Fiyat dalgalanmaları kasapların iş yapma kabiliyetini olumsuz etkiliyor” dedi.

Yalçındağ, marketlerde satılan ithal etlerin kalitesinin yerli etler kadar iyi olmadığını, bu nedenle fiyat farkının oluştuğunu belirtti ve kasapların 'yerli ürün', marketlerin ise 'ithal et' ibaresi ile satış yapmasının önemine dikkat çekti.