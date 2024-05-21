Euro Bölgesi'nden 24 milyar Euro ticaret fazlası

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 219,6 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 12,1 gerileyerek 197,9 milyar Euro oldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 21,7 milyar Euro olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, martta 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 düşüşle 245,4 milyar Euro, ithalat da yüzde 12 azalarak 221,3 milyar Euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası martta 24,1 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 44,7 milyar Euro ile ABD, 29 milyar Euro ile İngiltere, 19,8 milyar Euro ile Çin, 16,7 milyar Euro ile İsviçre ve 10 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 41,2 milyar Euro ile Çin, 27,7 milyar Euro ile ABD, 13,8 milyar Euro ile İngiltere, 10,7 milyar Euro ile İsviçre, 8,9 milyar Euro ile Norveç ve 8,1 milyar Euro ile Türkiye oldu.