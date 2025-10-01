Evlilik kredileri için yeni başvurular başladı! Evlenecek çiftlere 250 bin lira ödenecek

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026’nın Ocak ayı itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi için başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başladığını duyurdu.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 2026’nın Ocak ayı itibarıyla artırılacak olan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yuva kuracak gençlere verilecek destekle ilgili yeni düzenlemenin detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Kredi miktarı 250 bin liraya çıkarıldı

Aile Yılı'nda gençlerin desteklenmesine, ailelerin güçlendirilmesine devam edildiğini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık.” ifadelerini kullandı.

Gelir şartı asgari ücretin 2.5 katına çıkarıldı

Fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerine değinen Göktaş, şunları kaydetti:

“Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkartıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenleme ile birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz.”

Başvurular nasıl yapılır?

Göktaş, evlilik yolundaki genç çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu’na "e-Devlet" ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabileceğini belirterek, “Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftimiz başvurdu. Başvuruları onaylanan 117 bin 184 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. Şu ana kadar 59 bin 54 çiftimiz ise krediden faydalanmaya hak kazandı." dedi.