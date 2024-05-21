Evlilik kredisi ödemeleri başladı: 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, "Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor" dedi.

"İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz" ifadesini kullanan Aile Bakanı, "Fona şimdiye kadar 9 bin 38 çift başvurdu." diye konuştu.

Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanacak.

Bakan Göktaş, başvuruları onaylanan 2 bin 283 çift olduğunu ifade edip evlilik ve danışmanlık hizmeti verilmeye başladığını da sözlerine ekledi.