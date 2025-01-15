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Evlilik kredisi sonrası mobilya ve züccaciyede kampanya hazırlıkları başladı

Evlenecek gençlere faizsiz 150 bin TL’lik krediden on binlerce gencin yararlanması bekleniyor. Mobilya ve züccaciye sektörü de kredinin duyurulmasının ardından kampanya hazırlıklarına başladı.

Haber Merkezi
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Evlilik kredisi sonrası mobilya ve züccaciyede kampanya hazırlıkları başladı
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Deprem bölgesiyle başlayan yeni evlenecek gençlere verilen evlilik kredisi 81 ile yayıldı. Faizsiz 150 bin TL’lik krediden on binlerce gencin yararlanması bekleniyor.

Evlilik kredisi piyasayı hareketlendirecek

Evliliği desteklemek için hükümetin başlattığı uygulamanın ilgili sektörleri de hareketlendirebileceği düşünülüyor. Kredi başvurularının başlamasıyla birlikte mobilya ve züccaciye sektörü kampanya hazırlığına başladı.

“Mobilyada kampanya hazırlığı yapıyoruz”

NTV'ye konuşan MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “Taksitlerde artırım yapabilir miyiz diye bankalarla görüşmeler yapıyoruz. Sürekli kampanya yapıyoruz ama mevcut kampanyaları yeni çıkan kredi ile birlikte nasıl artırabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Yeni evlenecek çiftlere firmalarla da görüşerek çok daha özel paketler hazırlamaya çalışacağız” dedi.

Evi döşemenin maliyeti yüz binlerce lirayı buluyor

Mobilya fiyatları 20-30 bin liradan başlıyor, fiyat marka ve modele göre yükseliyor. Yatak odası oturma odası ve koltuk takımı için masraf yüz binlerce liraya kadar çıkıyor. Sektör yetkilileri bu nedenle alıcılara vade kolaylığı sağlanmasını istiyor. Özellikle de kredi kartına taksit sayısının artırılmasını talep ediyorlar.

“Pek çok kişi evlilik maliyeti nedeniyle düğünü erteliyordu”

Yeni evlenenlerin züccaciye alışverişi ise ortalama 50 bin TL’yi buluyor. Züccaciye firmaları da kampanya hazırlığı yapıyor.

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Evlenme maliyetlerinden dolayı pek çok kişi evliliği erteler durumdaydı. Biz 150 bin çiftin bu krediden faydalanacağınız düşünüyoruz. Yapılacak kampanyalarla bu uygulama çok daha etkili hale gelecektir” diye konuştu.

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