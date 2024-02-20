Faiz indiriminden alüminyum kârlı çıkacak

EVRİM KÜÇÜK

Metal piyasaları bu yıla fiyatları zıt yönlere çekiştiren çok sayıda olayla girdi. Jeopolitik sıkıntılar, Çin başta olmak üzere ekonomik görünüm ile ilgili endişeler ve güçlü dolar fiyatları dalgalandırdı. Ancak dünya genelinde imalatın toparlanmaya başladığına sinyaller metal piyasalarına olumlu yansımaya başladı. Küresel ve Çin imalat PMI verilerindeki son zamanlardaki güçlenme ve küresel faizlerde yılın ikinci yarısında gelmesi beklenen gerileme özellikle alüminyum fiyatlarına olumlu yansıyabilir. Temel metallerin fiyatlarını izleyen Londra Metal Borsası (LME) Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 3’e yakın yükseldi. Alüminyum son 1 ay içinde yüzde 2.5 gibi bir artışla kalaydan sonra en çok yükselen temel metal oldu. Londra’da metalin ton fiyatı 2.200 doların üzerinde yerleşti. İNG Group fiyatların ikinci çeyrekte ortalama 2.290 dolar ve üçüncü çeyrekte 2.300 dolar olacağını öngörüyor.

Yükselişi destekleyen faktörler

■ AB’nin Rusya’dan metal ithalatına karşı daha kapsamlı yaptırımlar uygulama olasılığı, 2023’ün çoğunu aşağı yönlü bir gidişatla geçirdikten sonra Avrupa primlerinin yükselmesine neden oldu.

■ Kızıldeniz krizinin tırmanması tedarik sorunlarını daha da artırdı.

■ İmalatta canlanma da alüminyum için pozitif. Zira dünyada son 2 yıldır hizmet sektörü büyümeyi taşırken, zayıf seyreden imalat sektörünün 2024 yılında büyüme bölgesine tekrardan gireceği beklentileri arttı.

■ Kısa vadede zayıf talep ve ABD Fed’in bu yılki faiz indirimlerinin geri çekilmesi nedeniyle fiyatların baskı altında kalma olasılığı var. Orta vadede ise Çin’in teşvikleri, yeşil ekonomi ve faiz indirimlerinin yarattığı talebin fiyatları yükseltmesi bekleniyor.

■ 2024 yılı arz ve talep dengesine bakıldığında, alüminyum piyasasının 2023 yılında yaklaşık 800 bin tonluk bir fazlalığın ardından 100 bin ton civarında küçük bir fazla vermesi bekleniyor.

■ Yeşil ekonomideki büyüme, alüminyum da dahil olmak üzere yeşil metallere olan talebi artıracak.

Tüketim 2032’ye kadar %50 artacak

Büyüyen yeşil ekonomi pazarı da göz önüne alındığında, alüminyum tüketiminin 2032 yılında yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Tüm bu koşullar altında, 2024 yılına dair iyileşen imalat sektörü beklentileri, arz talep dengesinin talep yönüne doğru evrilmesi ve alüminyum fiyatlarını desteklemesi bekleniyor.

TÜM ENDÜSTRİLERDE KİLİT METAL

Alüminyum, mobilite ve ulaşım, binalar, inşaat, ambalaj, havacılık ve savunma alanlarında kilit bir bileşen. Ayrıca neredeyse tüm enerji üretim, iletim ve depolama teknolojilerinde, özellikle de rüzgar ve güneş enerjisi, alternatif yakıt hücreleri, hidrojen üretimi, yüksek gerilim kabloları ve bataryalar gibi enerji dönüşümünü sağlayacak alanlarda kullanılıyor.

Bank of Amerika: Arz artışı yüzde 2.4’e inecek

Bank of America Securities tarafından yapılan analizde, 2011 ile 2017 yılları arasında yüzde 4.7’lik yıllık arz artışının 2025 yılına kadar yüzde 2,4 civarına gerilemesinden kaynaklanan bir piyasa açığı oluşacağı belirtilerek alüminyum piyasası parlak noktalardan biri olarak gösterildi. Araştırmada, tüketim artışının 2030 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 4 olacağına dikkat çekilerek, bunun pazarın açık görünümünü güçlendirdiği ifade edildi.Bankaya göre, Avrupa’nın Rusya’dan yaptığı alüminyum ithalatının 2020’de 840 bin tondan 2023’te 567 bin tona düşmesi, ticaret modellerinde önemli bir değişikliğe işaret ederek ithal alüminyumun karbon ayak izini artırıyor. Diğer yandan emtia analizleriyle bilinen Macquarie, özellikle alüminyum gibi temelleri sıkı olan pazarlarda emtia fiyatlarındaki düşüşlerin satın alma fırsatı olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyor. Bu strateji, önümüzdeki aylarda başta ABD pazarı olmak üzere endüstriyel emtiaya yönelik talebin artacağını öngörüyor.