Faruk Eczacıbaşı: Türkiye'nin krizden çıkması iki seneyi bulabilir

Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) TÜSİAD iş birliği ile Vodafone Business sponsorluğunda 16'ncısını düzenleyeceği “eTR Ödülleri” yarışmasının tanıtım toplantısında, CNBC-e'den Emre Eser’in sorularını yanıtlayan, TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yarışma ve ödüllerin alanında ilk olma özelliğine sahip olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Belki de Türkiye'de özel sektörün ve sivil toplumun kamuya ödül verdiği ilk yarışma."

“Krizden çıkınca yabancı yatırımda hareket olacak”

Faruk Eczacıbaşı, dijitalleşme ve değişim süreçlerinin hukuk temelli olması gerektiğini vurgularken, bürokrasinin de buna ayak uydurması gerektiğini belirttiği konuşmasında, dijitalleşmeye yönelik yabancı yatırımların Türkiye'ye gelmesine yönelik soruya kriz sonrası her alana dikkat çekerek verdiği cevap şu şekilde oldu:

"Bu sadece dijital dönüşümle ilgili bir konu değil. Türkiye'nin ekonomik yapısı ile ilgili bir konu. Yavaş yavaş. Çok hızlı değil ama yavaş yavaş krizden başımızı kaldıracağımızı düşünüyorum ama bu yine bir iki sene alacaktır. Ondan sonra bu konuda birtakım hareketlenmelerin olacağını düşünüyorum."

“Dünyada bir dönüşüm gerçekleşiyor, Türkiye'nin bu değişimi kaçırma lüksü yok”

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da etkinlikte açıklama yaparken, "Hangi sektörde olursa olsun teknolojiyi odağımıza almadan iş yapma şansımız kalmadı" diyerek dijitalleşme vurgusu yaparken, bu dönüşümlerde KOBİ'lerin çok fazla eksikliği olduğuna da dikkat çekti.

Turan, değerlendirmesinde şu şekilde konuştu:

"Hem sermaye tarafında hem de istihdam tarafında çözüm bekleyen konular var. Biz her kesimi dinleyerek çözüm üretmeye devam edeceğiz. Dünyada bir dönüşüm gerçekleşiyor, Türkiye'nin bu değişimi kaçırma lüksü yok."

eTR yarışması nedir?

Bugüne kadar 15 kez yapılan yarışmada, kamuda e-Devlet uygulamalarının yaygın ve etkin kullanılmasına katkı veren projeleri ödüllendirerek, kamu kurumlarının e-Devlet uygulamalarını hızla gerçekleştirmeleri, özel sektörün ise söz konusu dönüşüme destek olacak çalışmalar sürdürmesi yönünde özendirilmesi amaçlanıyor.