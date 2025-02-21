  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Finansal hizmetlere güven arttı
Takip Et

Finansal hizmetlere güven arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubat ayında bir önceki aya göre 2,5 puan artış kaydederek 171 oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Finansal hizmetlere güven arttı
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görülmektedir.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlenmektedir. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir miktar zayıfladığı, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görülmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlenmektedir.

2025 yılı Şubat ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre 64 Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "66 Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler“ sektörlerinde sırasıyla 3,3 ve 18,2 puanlık artış , "65 Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektöründe ise 10,2 puanlık azalış olduğu gözlenmektedir."

Yüksek fiyat artışları Avrupa'da "tereyağı” krizine neden oldu!Yüksek fiyat artışları Avrupa'da "tereyağı” krizine neden oldu!Dünya

 

Ekonomi
KYK yurtlarındaki üniversite öğrencilerine ek gelir! Bakan Bak istihdam projesini açıkladı
KYK yurtlarındaki öğrencilere ek gelir! Bakan Bak istihdam projesini açıkladı
Kuruş kalmıyor! Darphane ocak ayında o madeni paraları basmadı
Kuruş kalmıyor! Darphane ocak ayında o madeni paraları basmadı
Aidatlar kiracıları zora soktu! Uzmanlar uyarıyor: Yüksek ödeme dava açılarak iptal edilebilir
Yüksek aidat ödemeleri dava ile iptal edilebilir
Turist sayısı ocak ayında rekor kırdı
Turist sayısı ocak ayında rekor kırdı
YÖK, KPSS’den en az 80 puanla uzman yardımcısı alacak
YÖK, KPSS’den en az 80 puanla uzman yardımcısı alacak
Kurulan şirket sayısı yüzde 2 arttı
Kurulan şirket sayısı yüzde 2 arttı