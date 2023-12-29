Finansal raporlama değişikliğine uyum 2025’e ertelendi

ANKARA (EKONOMİ)-Sigorta ve reasürans şirketlerinin finansal raporlamalarındaki değişikliğe uyum süresi 2025’e ertelendi. Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlamalarına ilişkin koşullarda değişiklik getiren düzenlemenin 1 Ocak 2024 olan yürürlük tarihi 1 Ocak 2025’e ertelendi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 13 Mayıs’ta ilgili yönetmelikte düzenleme yaparak, finansal tablolarda yer alacak unsurları yeniden belirlemişti. Yönetmeliğe kapsamlı gelir tablosu başlıklı bir hüküm eklenmişti.