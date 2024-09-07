Fitch, Türkiye’yi erken faiz indirimine karşı uyarırken "çıkar grupları" ifadesi dikkat çekti
TEPAV Direktörü Dr. Burcu Aydın Özdoğru, Fitch’in Türkiye’nin not artırımına yönelik değerlendirmesinde yaptığı önemli uyarıları paylaştı. Özüdoğru, “Fitch, notumuzu arttırdı; ancak erken faiz indirmeyin diye uyardı” derken, ifadeler dikkat çekti.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunda bir basamak daha artırıma gitti. “B+” olan Türkiye’nin kredi notu, “BB-“ seviyesine yükseltildi. Görünüm “durağan” olurken, beklenen bir karar olmasına karşın yorumlar genel olarak olumlu oldu.
Fitch’in not değerlendirmesinde ise bazı ifadeler dikkat çekti.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Ekonomik ve Yapısal Politikalar Merkezi Direktörü Dr. Burcu Aydın Özüdoğru, Fitch’in “erken faiz indirimine” karşı uyarılarına dikkat çekti.
“Enflasyonist riskleri yeniden canlandırabilir”
Özüdoğru, “Fitch, notumuzu arttırdı; ancak erken faiz indirmeyin diye uyardı” derken, şu paylaşımı yaptı:
“Enflasyonun hala yüksek olduğu göz önüne alındığında, para politikasında erken gevşeme veya mevcut politikalardan vazgeçilmesi, enflasyonist ve dolayısıyla makro-finansal ve ödemeler dengesi risklerini yeniden canlandırabilir.”
Fitch, notumuzu arttıdı; ancak erken faiz indirmeyin diye uyardı— Burcu Aydın Özüdoğru (@aydin_brcu) September 7, 2024
👉Enflasyonun hala yüksek olduğu göz önüne alındığında, para politikasında erken gevşeme veya mevcut politikalardan vazgeçilmesi, enflasyonist ve dolayısıyla makro-finansal ve ödemeler dengesi risklerini yeniden… https://t.co/O371vFaZNQ
“Politikalarda U dönüş riskini koruyor”
Dr. Burcu Aydın Özdoğru, Fitch’in erken faiz indirimi uyarısının detaylarını da paylaştı:
“Fitch neden erken faiz indirimine karşı uyardı?
Fitch'e göre,
Türkiye'nin yakın tarihi
En üst düzey karar alıcılarda düşük faize duyulan güçlü inanç
Çıkar/lobi gruplarının potansiyel direnci
Politikalarda U-dönüş riskini koruyor”
Fitch neden erken faiz indirimine karşı uyardı?— Burcu Aydın Özüdoğru (@aydin_brcu) September 7, 2024
Fitch'e göre
👉Türkiye'nin yakın tarihi
👉En üst düzey karar alıcılarda düşük faize duyulan güçlü inanç
👉Çıkar/lobi gruplarının potansiyel direnci
Politikalarda U-dönüş riskini koruyor
"The risk of policy reversals remains… https://t.co/PtMy3IH1Kh