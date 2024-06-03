Forum, AVM'leri satmıyor yeni yatırımlar planlıyor

Geçen yıl ABD’li Blackstone tarafından yatırımcıları arasında Almanya’da yaşayan Türk İşadamı Mehmet Gezer’in yer aldığı şirkete satılan Forum AVM’ler mevcut AVM'leri yenilemeyi ve yenilerini bünyesine katmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl Almanya’da ikamet eden Türk İşadamı Mehmet Gezer’e satışı ve ardından konkordato ilan etmesi ile gündeme gelen Forum AVM’ler, bünyesine yeni AVM’ler katmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Perakende Günleri 2024’te açıklamalarda bulunan Forum AVM’lerinin Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Gezer, konkordatoda üçüncü aşamaya gelindiğini ve sürecin pozitif ilerlediğini söyledi.

Hollandalı AVM yatırım ve geliştirme şirketi Multi Corporation’a ait işletmeler, 2013’te 900 milyon Euro borcuna karşılık olarak ABD’li Blackstone’a satılmıştı. 2018’de kiralarda TL’ye dönüş, sonrasında ise pandeminin yol açtığı ekonomik kriz nedeni ile zor dönemler gaçiren AVM’ler geçen yıl yatırımcıları arasında Almanya’da yaşayan işadamı Mehmet Gezer’in yer aldığı şirkete satılmıştı. Forum AVM Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Gezer, Almanya’nın yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde 10’dan fazla ticari gayrimenkul işlettiklerini, bu anlamda AVM yatırımına yabancı olmadıklarını söyledi. Konkordato sürecini de değerlendiren Gezer, 28 milyar TL borç için mahkemenin bir yıllık süre verdiğini, bu sürede icra takibi yapılmasının mümkün olmayacağını kaydetti. Şirketler alacaklılarla ödeme projelerini müzakere edecek ve bir yılın sonunda AVM’lerin kaderi belirlenecek. AVM’lerin satışına yönelik 3 farklı grup ile görüşme yürütüldüğü haberlerini sorduğumuz Gezer, “Yıllık 83 milyon ziyaretçi ağırlayan AVM’lerimiz kurda yaşanan stabil durum ve artan ziyaretçilerle kendilerini çevirecek duruma geldi. Borç yapılandırması konusunda da pozitif süreç ilerliyor. Biz Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz” dedi.

“Yeni markalarla görüşme halindeyiz”

AVM’lerin marka karmasını da genişletmek istediklerini belirten Gezer geçtiğimiz yıllarda Türkiye’den çıkan bir Alman hazır giyim markasını geri getirmek için görüşmelerin sürdüğünü, ayrıca son baharda Türkiye’ye girecek olan Flying Tiger Copenhagen ile görüştüklerini vurguladı. Furkan Gezer Flying Tiger’ın Marmara Forum’da açılabileceğini söyledi. Türkiye’nin geleceğine olan inançlarını bir göstergesi olarak önümüzdeki dönemde en iyi iş yapan 50 AVM arasında yer alan AVM’lerden bazılarını da bünyelerine katmayı planladıklarını iddia etti.

350 milyon Euro yatırım hedefi

Borç yapılandırması konusunda bankalar ile anlaştıklarını, yeni yatırımlar için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Furkan Gezer, renovasyon çalışmaları kapsamında 100 milyon Euro yatırım planladıklarını, yenilenebilir enerji için de 200-250 milyon Euro olmak üzere toplam 350 milyon Euro yatırım planladıklarını dile getirdi.