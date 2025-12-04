Garanti BBVA, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi imzaladı

Garanti BBVA, yurtdışı borçlanma programı kapsamında toplam 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Yoğun uluslararası talep gören işlemde üç yıllık yeni dilim de yer aldı.

Toplam büyüklük, 367 gün vadeli dilimler için 97.750.000 ABD doları ve 61.000.000 euro, 736 gün vadeli dilimler için 157.000.000 ABD doları ve 28.000.000 euro, 1103 gün vadeli dilim için ise 75.000.000 ABD doları olarak duyuruldu.

Bankanın 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti ABD doları için SOFR + %1,50, euro için Euribor + %1,25 seviyesinde gerçekleşti. 736 gün vadeli dilimde toplam maliyet ABD doları için SOFR + %1,90, euro için Euribor + %1,65 oldu. 1103 gün vadeli dilimin toplam maliyeti ise ABD doları için SOFR + %2,15 oldu. İşleme 22 ülkeden 49 finansal kurum katılım sağladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, şunları söyledi:

“Aralık döneminde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemine gösterilen yoğun ilgi, uluslararası yatırımcıların Garanti BBVA’ya ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha teyit ediyor. Sektörde bu yıl pek çok banka tarafından üç yıllık dilimlerin de açılması ve katılım sağlayan finansal kurumların tahsis ettiği tutarlar, bu güvenin en somut göstergelerinden biri oldu. Sürdürülebilirliği odağına alan bu yapı sayesinde reel sektörün dış ticaret finansmanına katkı sağlarken, çevresel ve sosyal alanda pozitif etki yaratan projelerin desteklenmesine devam edeceğiz. Garanti BBVA’nın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu ve sürdürülebilir finans vizyonuyla ülkemizin ekonomisine uzun vadeli değer katmayı sürdüreceğiz.”

Kredi, Haziran dönemindeki işlemde olduğu gibi Garanti BBVA’nın sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesi kapsamında kullandırılacak. Banka, bu yapı sayesinde çevresel ve sosyal alanlarda olumlu etki yaratan projelerin finansmanına katkı sağlamayı sürdürecek.