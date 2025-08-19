Gayrimenkul piyasasının şampiyonu ev - dükkan değil ofis oldu

İBRAHİM EKİNCİ

Rakamların Dili

TCMB’nin endeks verilerine göre, konut, dükkan ve ofiste en yüksek fiyat artışı ofis’te gerçekleşti. Ofis Fiyat Endeksi’nde, gayrimenkul fiyatlarının tırmanışa geçtiği tarih olarak kabul edilebilecek 2021 yılı 1. Çeyrekten 2025 yılı 2 çeyreğe kadarki dönemde artış yüzde 1.007’yi buldu. Aynı tarihler itibariyle Dükkan Fiyat Endeksi yüzde 944, Konut Fiyat Endeksi ise yüzde 975 arttı. Üç büyük il olarak bakıldığında; Ofis Endeksi’ndeki artış, sadece İstanbul’da (Dükkan Endeksi’ndeki artışın yine 36 puan üstünde kalmakla birlikte) Konut Fiyat Endeksi’nin 23 puan altında kaldı. İstanbul bu konuda diğer iki büyük ilden ayrışıyor. Ankara ve İzmir rakamlarına bakılırsa, bu iki ilde ofis fiyatları halk tabiriyle “uçmuş” denilebilir. Ankara’da Dükkan Endeksi’ndeki değişim yüzde 1110, Konut Endeksi’ndeki değişim yüzde 1191, Ofis Fiyat Endeksi’nde ise değişim yüzde 1315 düzeyinde! Aynı şekilde 2021 1. Çeyrek ile 2025 2. Çeyrek arasında İzmir’de Konut Fiyat Endeksi’ndeki değişim yüzde 923, Dükkan Fiyat Endeksi’ndeki değişim yüzde 1076 olurken, Ofis Fiyat Endeksi’ndeki değişim yüzde 1425 olmuş.

Konut ve dükkanda en yüksek artış Ankara'da

Konut, Dükkan ve Ofis Endeksi’nde, Türkiye geneli en yüksek artış sıralaması Ofis, Konut ve Dükkan olarak gerçekleşirken sadece İstanbul’da Konut Fiyat Endeksi ilk sırada yer aldı. Konutu Ofis ve Dükkan Endeksleri takip etti. Buna göre artışta İstanbul’da konut, diğer iki büyük ilde ofis öne çıktı.

Gayrimenkul türleri açısından bakıldığında en yüksek artış konut ve dükkanda Ankara, ofiste ise İzmir’de gerçekleşti. Ticari gayrimenkulde Dükkan Fiyat Endeksi, hem Türkiye genelinde hem de üç büyük ilde Ofis Fiyat Endeksi’nin bir hayli gerisinde kaldı.

Dükkan Fiyat Endeksi, hem Türkiye genelinde hem de İstanbul ve Ankara’da Konut Fiyat Endeksi’nin de altında artış gösterirken, sadece İzmir’de Konut Fiyat Endeksi’nin üstünde artış gösterdi. Bu tabloya göre “Ticari Gayrimenkul” (ofis + dükkan) İzmir’de konuta baskın bir artış gösterdi.

Ankara’da Ofis Fiyat Endeksi, Konut Fiyat Endeksi’nin 124 puan, Dükkan Fiyat Endeksi’nin ise 205 puan üstünde artış gösterdi.

İzmir’de Ofis Fiyat Endeksi, Konut Fiyat Endeksi’nin 529 puan, Dükkan Fiyat Endeksi’nin ise 376 puan üstünde artış gösterdi. TÜİK TÜFE Endeksi’nin 2021 1. Çeyrek sonundaki 523,53 değerinden 2025 2. Çeyrek sonuna (haziran) 3.132,17 değerine geldiği (değişim % 498,3) dikkate alındığında, ofis endeksin-deki artışın TÜİK TÜFE’nin üç katına yaklaştığı görülüyor.

Yüksek stok var

Ofis Fiyat Endeksi’ndeki artış 2021 – 2025 döneminde Konut ve Dükkan endekslerindeki artışı geçse dahi artışın yavaşlaması bekleniyor. Bilişim, iletişim sektöründeki gelişmelerin uzaktan çalışmayı kolaylaştırması ofis talebini düşürüyor, stoku artırıyor. Endeksa’nın tespitleri şöyle: “Pandemi süreciyle birlikte Türkiye’de uzaktan çalışma sistemi yaygınlaştı. Ofis kullanımını tercih eden ticari işletmelerde gözle görülür bir azalma oldu. Endeksa verilerine göre, 2020 yılından bu yana İstanbul’da satılık ofis stok oranı %112, Türkiye genelinde %124 arttı. (…) Pandemi ve sonraki süreçte şehir merkezlerinden daha uzak, geniş ve müstakil konutlara olan talebin arttığına dikkat çeken Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Ofis kullanımını tercih eden ticari işletmelerde bir azalma var ve bu durum da stoklar-da artışa sebep oluyor. (…) Konut ve ofis kira değerlerini karşılaştırdığımızda ise; net bir tablo ile ofis değerlerinin farkını görebiliyoruz” dedi.

Çeyreklik artışlar iki kere yüzde 10'u görebildi

Ofis Endeksi’ndeki çeyrekten çeyreğe artışlara bakıldığında da yavaşlama belirgin. Çeyreklik yüzde 86, yüzde 148 seviyesindeki artışlar, 2023 son çeyreğinden bu yana sadece iki çeyrek yüzde 10’un biraz üzerinde oldu. Diğer bütün çeyrekte yüzde 10’u bulamadı. 2025 yılı 2.Ç’te endeks değişimi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 düzeyinde kaldı. Tablo, ofis fiyatlarında artışın belirgin yavaşladığını gösteriyor.