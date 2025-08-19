Güngör ağabeyimizi anıyoruz

Basınımızın unutulmaz kalemi, ekonomi gazeteciliğinin ustası, televizyon dünyasının renkli ismi Tevfik Güngör Uras’ın aramızdan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçti. Arkasında kendine has üslubuyla kaleme aldığı binlerce köşe yazısı bırakan, özgün üslubuyla toplumda finansal okuryazarlığı artırdığı gibi ‘sade vatandaşın’ sözcüsü olarak geniş kesimlere hitap edebilme yeteneği geliştiren Güngör Uras'ı bugün Sarıyer Aşiyan'daki kabri başında saat 11:00'de anacağız.

Halka yakın gelen üslubuyla fark yarattı, okura seslendi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Uras, gazetecilik mesleğinden önce 1962-1974 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) uzman olarak çalıştı. İlk yazılarına 1968'de Türkiye İktisat Gazetesi'nde başlarken, 1980 sonrasında Rapor gazetesinde isimsiz olarak yazarlık yaptı. Zaman içerisinde Güneş, Dünya, Sabah, Milliyet gazetelerinde basit, teknik terimleri açıklayan öğretici, halka yakın gelen üslubuyla okuruna seslenen Güngör Uras, aynı zamanda değerli karikatüristlerin çizimleriyle birleştirdiği yazılarıyla fark yarattı.

Ekonomiden gastronomiye 30'dan fazla kitap yazd ı

Gazetecilik yaşamında birden fazla yayında yazan az sayıdaki isim arasında yer aldı. Ağırlıklı ‘Ayşe Hanım Teyze’, ‘Ali Rıza Bey’ karakterleri üzerinden ekonomik gündem ve uygulamalar hakkındaki yazıları ile geniş kesimler tarafından takip edildi. Mahalle esnafından; simitçisinden, balıkçısına, manavından, tarladaki üreticiye, çarşı- pazardan ticaretin merkez semtlerine, sanayiciye, ihracatçıya uzanan çok geniş alanda saha izlenimleri büyük ilgi gördü. Ekonominin yanı sıra seyahat ve gastronomi yazılarıyla da ün kazanan Uras, NTV ve TRT’de de programlar yaptı. Lisans eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başladığı doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Doçentlik derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nde, profesör- lük unvanını Marmara Üniversitesi'nde aldı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2000 yılına kadar iktisat dersi verdi. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin, vefatıyla ilgili taziye mesajında belirttiği şekliyle 'TÜSİAD'ın Türk özel sektörünün bağımsız, gönüllü ve etkili sivil toplum kuruluşu olarak kurulmasına' büyük katkı sağladı. TÜSİAD’ın ilk genel sekreteri olan Uras, Aksigorta’da da üst düzey görevlerde bulundu. İçinde, ekonomi, seyahat ve gastronomi kitaplarının da bulunduğu 30'dan fazla yayını, okuru ile buluştu.

Sevenleri, Ayşe Teyze'nin izinde kitabını çıkardı

Türkiye'nin değerli yazar ve çizerleri, EKONOMİ ekibi tarafından çıkarılan Güngör Uras'a Saygı/Ayşe Teyze'nin İzinde kitabında buluştu. Duygu yüklü, anılarla dolu yazıları ve çizimleriyle duayen gazeteciyazar- ekonomist Güngör Uras'a sevgilerini aktaran 43 gazeteci, ekonomist, yazar ile çizgi ustaları şu isimlerden oluştu: Abdurrahman Yıldırım, Alaattin Aktaş, Ali Ekber Yıldırım, Asaf Savaş Akat, Berfu Güven, Bilsay Kuruç, Ege Cansen, Ekrem Keskin, Faruk Şüyün, Faruk Türkoğlu, Fatih Özatay, Fehmi Köfteoğlu, Güven Sak, Hakan Güldağ, Mahfi Eğilmez, Meral Tamer, Osman Arolat, Osman Ulagay, Rüştü Bozkurt, Servet Yıldırım, Şeref Özgencil, Şükrü Andaç, Taner Berksoy, Vahap Munyar, Yavuz Canevi, Zekeriya Yıldırım, Deniz Dokgöz, Devrim Demiral, Ercan Akyol, Güven Bilge, Halis Dokgöz, Haslet Soyöz, Hilal Özcan, İ.Bülent Çelik, İzel Rozental, Kamil Masaracı, Kemal Gökhan Gürses, Köksal Çiftçi, Mustafa Eremektar, Musa Kart, Raşit Yakalı, Tan Oral, Zafer Temoçin.