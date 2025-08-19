Yaz tatilinde ‘erken’ ödeme pahalıya geldi!

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Otellerde doluluk oranları istenilen seviyelere ulaşmayınca, son dakika satışlarında büyük indirimlere gidildi. Konaklama sektörü, artan boş oda sayısını azaltabilmek için fiyatları aşağıya çekti. Öyle ki fiyatlar neredeyse 2024 seviyelerine geriledi. Bazı bölgelerde 2025’in başına kıyasla yüzde 20-25 oranında düşüş yaşanırken, kimi otellerde erken rezervasyon fiyatlarının bile altına inildi. Turizmciler ise bu durumun sektöre zarar verdiğini düşünüyor. Özellikle yüksek sezonda yapılan indirimlerin erken rezervasyon fiyatlarının altına düşmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Ancak, bazı işletmelerin kısa vadeli kazanç uğruna bu kuralı hiçe saydığı da dile getiriliyor.

Erken rezervasyon döneminde “yüzde 40’a varan indirim” vaadiyle oda satan bazı otellerin, yüksek sezonda yeni indirimlere gitmesi tüketicilerin tepkisini çekti. Tüketicilerin şikayetlerinde ortak nokta, erken rezervasyonun güvenilirliğinin sorgulanmaya başlanması. Turizm sektöründeki bu sorun, tatil planlarını aylar öncesinden yapanlar için ciddi bir hayal kırıklığına dönüşüyor. Şikayet sitelerinde artan yorumlar, erken rezervasyonla alınan odaların sonradan çok daha düşük fiyatlara satıldığını ortaya koyuyor. Bir tüketici, erken rezervasyon sürecinde 56 bin lira ödeyerek satın aldığı otel odasının, sezon ortasında yapılan indirimlerle 41 bin liraya düştüğünü dile getirdi. Bu durum karşısında bazı konuklar otellerden oluşan farkı geri almayı başarırken, bazıları ise aynı şansa sahip olamadı.

"Her sektörde olduğu gibi kötü örnekler olabiliyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başdanışmanı Hamit Kuk, otelin yaptığı indirim, hiçbir şekilde erken rezervasyon fiyatlarının altına düşmemesi gerektiğini vurguladı. Ancak her sektörde olduğu gibi turizmde de kötü örnek olabildiğine dikkat çeken Kuk, “Normalde erken rezervasyon indirimleri yüzde 30-40 arasında değişir. Son dakika satışlarında işini doğru yapan oteller bu oranın altına inmez, en kötü ihtimalle erken rezervasyonda sunduğu indirimleri uygular. Çünkü müşteriyi erken rezervasyondan soğutmamak, sektöre güveni korumak zorundayız” dedi. Kuk, bu tür uygulamaların sektörde istisna olduğunu da vurgulayarak, “Bazı işletmeler yanlış yöntemlere başvurduğunda, maalesef bu durum tüm turizm sektörüne olumsuz yansıyor. Önce fahiş fiyatlarla piyasaya çıkıp, işler kötü gidince erken rezervasyon dönemindeki fiyatların da altına düşen tesisler var. Oysa bu yapılmamalı. Çünkü turizmde asıl öncelik müşteri memnuniyeti” diye konuştu. Sektördeki mevcut tabloya da dikkat çeken Kuk, şunları anlattı: “Tatil paketleri fiyat olarak ciddi şekilde yükseldi, öte yandan müşterilerin alım gücü de düştü. Şu anda konaklama sektöründe en yüksek fiyatların yaşandığı dönemdeyiz. Fakat talepler beklenilen seviyede değil. Otellerde doluluk oranları yüzde 60 ila 80 arasında seyrediyor. Oysa normal şartlarda bu dönemde dolulukların yüzde 100’e ulaşması gerekirdi. Bu nedenle oteller, elde kalan boş odaları doldurabilmek için son dakika satışlarında yüzde 20 ile 25 arasında değişen indirim kampanyaları başlatmış durumda.”

"Mağduriyet olursa aradaki fark ödenir"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da şu ifadeleri kullandı: “Oteller müşteri memnuniyetini göz ardı etmez. Bir mağduriyet olursa aradaki fark ödenir. Pandemi sonrasında erken rezervasyona talep yükseldi. En kritik konu, erken alan müşterinin en uygun fiyatı elde etmesidir. Bu kural bozulursa kimse oteli erkenden rezerve etmek istemez. Bazı otellerde düşük doluluk nedeniyle panik havası yaşandı ve fiyatlarda indirim yapıldı.”

■ Tüketici hakem heyetine başvurulmalı

TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk, erken rezervasyonda yüksek ücret ödeyenlerin farkı nasıl geri alabileceğini şöyle açıkladı: “Tatilci, önce otele başvurup ödediği fazla ücretin iadesini talep edebilir. Eğer otel bu talebe olumlu dönüş yapmazsa müşteri tatilini yapar, ardından belgeleriyle birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurur. Heyet tüketiciyi haklı bulursa iade kararı çıkar. Otel isterse bu karara itiraz edebilir. Bu durumda dosya Tüketici Mahkemesi’ne taşınır ve ‘Haksız yere cezalandırıldım’ diyerek savunma yapar. Hem Hakem Heyeti’nde hem de Mahkeme’de genellikle turizm alanında uzman bilirkişilerin raporuna göre karar verilir.”