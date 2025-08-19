  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Hakan GÜLDAĞ
  4. Bir 'saf ve bakir Anadolu çocuğu...'

Bir 'saf ve bakir Anadolu çocuğu...'

Hakan GÜLDAĞ
Hakan GÜLDAĞ EDİTÖRDEN

Türkiye'nin onu tanıdığı sıfatıyla; "saf ve bakir Anadolu çocuğu" Tevfik Güngör Uras ağabeyimizi 19 Ağustos 2018 günü kaybettik. Ayşe Teyze, Ali Rıza Amca 7 yıldır öksüz. Rahmetle, saygı ve özlemle anıyoruz.

Güngör Uras hocamız, meslekten gazeteci olmamasına rağmen, ekonomi gazeteciliği üzerinde emeği çoktur. Kullanmayı pek sevmese de, 'Profesör DoktorTevfik Güngör Uras'ın, en önemli katkılarından biri; Ayşe TeyzeAli Rıza Amca gibi hayali tiplemeler üzerinden ekonominin en karmaşık konularını tüm toplum için anlaşılır kılmaktı. Duayenimiz rahmetli Nezih Demirkent, yıllar yılı bize gazetesi Dünya'da Tevfik Güngör mahlasıyla yazan Uras'ı örnek gösterdi. "Yazılarını her gün mutlaka okuyun, en karmaşık konuların nasıl en kolay ve anlaşılabilir bir dille yazılacağını Güngör Uras'tan görün, örnek alın" derdi. Keza; GüneşSabahMilliyetYeni Yüzyıl'daki yazılarıyla, Anadolu'ya ekonomiyi sevdirdi. Ali Rıza Kardüz mahlasıyla kaleme aldığı yemek yazılarında da, Anadolu'yu hep öne çıkardı.

Güngör ağabeyin mesleğimize katkısı saymakla bitmez. Değinmeden geçemeyeceklerimden biri; köşe yazılarında yer verdiği bilgi ya da veriyi mutlaka kaynağını göstererek kullanmasıydı. Birimizin haberinden bir bilgi mi paylaştı, yaşımıza, tecrübemize bakmaz, iyi bir şey yapmışsak mutlaka ismimizi de anardı. En yakın tanıkları, sık sık alıntı yaptığı, şimdi gazeteniz Ekonomi'nin duayen yazarları Alaattin AktaşAli Ekber Yıldırım ve Servet Yıldırım'dır. Hepimize 'kardeşim' diye hitap etmeyi ihmal etmezdi. Bilgeydi. Yanında gidişattan şikayete başlamış, şikayetlerimiz de biraz uzamışsa, kolumuza girer, "burası Türkiye abicim" diyerek bizi o karamsar havadan sıyırıp, üstümüze düşeni yapmaya yönlendirirdi.

Yakın dostu Ege Cansen'in dediği gibi; "Bu alemden bir Güngör Uras geçmiştir. İzi hiç bir zaman silinmeyecektir."

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
KOBİ tanımından 'işçi' çıkarılsın! 14 Ağustos 2025
KOBİ'lerin 'gözü patlamadan...' 12 Ağustos 2025
Oto ithalatına 3 yılda 100 milyar $ gitti 07 Ağustos 2025
Eczacılar Bakan Şimşek'e kızgın 31 Temmuz 2025
Karar almayı hızlandıran model 29 Temmuz 2025
Hastane ekonomileri çöküyor mu? 17 Temmuz 2025
HAKAN GÜLDAĞ YAZDI 10 Temmuz 2025
HAKAN GÜLDAĞ YAZDI 08 Temmuz 2025
Manavgat Çayı, Konya Ovası'na akar mı? 03 Temmuz 2025
BAE artık yanı başımızdaki Çin! 01 Temmuz 2025