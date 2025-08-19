Bir 'saf ve bakir Anadolu çocuğu...'

Türkiye'nin onu tanıdığı sıfatıyla; "saf ve bakir Anadolu çocuğu" Tevfik Güngör Uras ağabeyimizi 19 Ağustos 2018 günü kaybettik. Ayşe Teyze, Ali Rıza Amca 7 yıldır öksüz. Rahmetle, saygı ve özlemle anıyoruz.

Güngör Uras hocamız, meslekten gazeteci olmamasına rağmen, ekonomi gazeteciliği üzerinde emeği çoktur. Kullanmayı pek sevmese de, 'Profesör Doktor' Tevfik Güngör Uras'ın, en önemli katkılarından biri; Ayşe Teyze, Ali Rıza Amca gibi hayali tiplemeler üzerinden ekonominin en karmaşık konularını tüm toplum için anlaşılır kılmaktı. Duayenimiz rahmetli Nezih Demirkent, yıllar yılı bize gazetesi Dünya'da Tevfik Güngör mahlasıyla yazan Uras'ı örnek gösterdi. "Yazılarını her gün mutlaka okuyun, en karmaşık konuların nasıl en kolay ve anlaşılabilir bir dille yazılacağını Güngör Uras'tan görün, örnek alın" derdi. Keza; Güneş, Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl'daki yazılarıyla, Anadolu'ya ekonomiyi sevdirdi. Ali Rıza Kardüz mahlasıyla kaleme aldığı yemek yazılarında da, Anadolu'yu hep öne çıkardı.

Güngör ağabeyin mesleğimize katkısı saymakla bitmez. Değinmeden geçemeyeceklerimden biri; köşe yazılarında yer verdiği bilgi ya da veriyi mutlaka kaynağını göstererek kullanmasıydı. Birimizin haberinden bir bilgi mi paylaştı, yaşımıza, tecrübemize bakmaz, iyi bir şey yapmışsak mutlaka ismimizi de anardı. En yakın tanıkları, sık sık alıntı yaptığı, şimdi gazeteniz Ekonomi'nin duayen yazarları Alaattin Aktaş, Ali Ekber Yıldırım ve Servet Yıldırım'dır. Hepimize 'kardeşim' diye hitap etmeyi ihmal etmezdi. Bilgeydi. Yanında gidişattan şikayete başlamış, şikayetlerimiz de biraz uzamışsa, kolumuza girer, "burası Türkiye abicim" diyerek bizi o karamsar havadan sıyırıp, üstümüze düşeni yapmaya yönlendirirdi.

Yakın dostu Ege Cansen'in dediği gibi; "Bu alemden bir Güngör Uras geçmiştir. İzi hiç bir zaman silinmeyecektir."