  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 1 yılda 1 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Takip Et

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 1 yılda 1 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa-Alanya Havalimanı 1 yılda iç hatlarda 481 bin 635, dış hatlarda ise 569 bin 973 olmak üzere toplam 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet verdi.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 1 yılda 1 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Takip Et

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın 2024 yılına ait uçuş ve yolcu istatistikleri açıklandı. 1 Ocak- 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan istatistiğe göre; Gazipaşa -Alanya Havalimanı’nda iç hatlarda 481 bin 635, dış hatlarda ise 569 bin 973 olmak üzere toplam 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet vererek, dış hatlar yolcu trafiğinde Türkiye’nin en çok tercih edilen 9’ncu havalimanı oldu.

14 havayolu şirketi ile 13 ülke ve 24 destinasyona hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 2024 yılında 7 bin 36 uçuşa da ev sahipliği yaptı.

ABD'de inşaat harcamaları, geçen yıl kasım ayında değişim göstermediABD'de inşaat harcamaları, geçen yıl kasım ayında değişim göstermediKüresel Ekonomi

 

Türkiye'nin kasım ayı ham çelik üretimi belli olduTürkiye'nin kasım ayı ham çelik üretimi belli olduEmtia Haberleri

 

Ekonomi
ABD imalat sanayisi yılı daralma ile kapattı
ABD imalat sanayisi yılı daralma ile kapattı
CHP'li Taşçıer'den 'asgari ücret' açıklaması: Zam yoksa meydanlar var
CHP'li Taşçıer'den 'asgari ücret' açıklaması: Zam yoksa meydanlar var
Yeni yılda sigara fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? Sigaraya zam gelecek mi? İşte güncel fiyatlar!
Yeni yılda sigara fiyatları ne kadar olacak, zam gelecek mi? İşte güncel fiyatlar!
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi
Yemek Kartları Derneği: SGK’nın prim kararı işveren ve çalışan için kazanım oldu
Yemek Kartları Derneği: SGK’nın prim kararı işveren ve çalışan için kazanım oldu
e-Devlet Kapısı'ndan 2024 yılında 4,2 milyar işlem yapıldı
e-Devlet Kapısı'ndan 2024 yılında 4,2 milyar işlem yapıldı