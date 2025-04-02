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Geçen yıl 300 bin yabancıya çalışma izni verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geçen yıl 381 bin 485 yabancı çalışma izni başvurusu yaparken, müracaatların 300 bin 851'i olumlu sonuçlandı.

Haber Merkezi
AA
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Geçen yıl 300 bin yabancıya çalışma izni verildi
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Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, Türkiye'de yasal statüde çalışabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurdu.

Geçen yıl yabancılar tarafından 381 bin 485 çalışma izni başvurusu yaptı. Başvuruları titizlikle inceleyen Bakanlık, bunların 300 bin 851'ini olumlu sonuçlandırdı.

En fazla çalışma izni imalat sektörüne verildi

İzin verilenler arasında Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Suriyelileri sırasıyla Türkmenistan, Rusya, Özbekistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, Hindistan ve Irak uyruklular izledi.

En fazla çalışma izni verilen sektör imalat oldu. Bunun ardından, inşaat, toptan ve perakende ticaret, ev hizmetleri, konaklama, idari ve destek hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler sektörleri geldi.

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