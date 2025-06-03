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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik defterlerin (e-defter) oluşturulma ve imzalanma süresi ile e-defter ve berat dosyalarının yüklenme süresinin uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi uzatıldı
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GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Haziran ve 16 Haziran gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken e-defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 23 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

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