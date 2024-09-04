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Gelir İdaresi, elektronik defterlere ilişkin süreyi uzattı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile yüklenme süresini uzattı.

Haber Merkezi
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Gelir İdaresi, elektronik defterlere ilişkin süreyi uzattı
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik defterlere ilişkin süreleri bir ay uzattı.

GİB'den yapılan açıklamaya göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242’inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, e-Defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 10 Eylül 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresinin uzatılması konusunda Sirküler yayımlandı.

Açıklamada, "e-Defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 10 Eylül 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 10 Ekim 2024 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. " denildi.

 

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