Yenilenebilir enerjide ‘süper izin’ teklifi Meclis'e sunuldu

ANKARA

Enerjide "süper izin’ olarak adlandıran yeni düzenlemelerle enerji yatırımlarında bürokratik süreçlerin sadeleştirilerek yatırımcılara kolaylık sağlanması amacıyla izin, lisans ve onay süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

Mera Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde mera tahsis amaç değişikliği için artık ÇED raporu şartı aranmayacak

Zeytinlik alanlarda madenciliğe sınırlı izin

Yasa teklifinde madencilik alanında düzenlemeler de yer alıyor. Maden Kanunu’na eklenen geçici madde ile zeytinlik alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacına yönelik sınırlı maden faaliyetlerine izin veriliyor. Ancak bu faaliyetlerde zeytin ağaçlarının taşınması veya eşdeğer zeytinlik kurulması şartı aranacak. Ayrıca bu alanlarda alınacak rehabilitasyon bedeli iki kat olarak tahsil edilerek çevresel telafi yükümlülüğü artırılıyor.