Geniş tanımlı işsizlik oranı %30’a yaklaştı

HÜSEYİN GÖKÇE - ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu(- TÜİK) 2024 yılı Haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Haziran’da işsiz sayısı önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 71 bin kişiden, 3 milyon 305 bine çıktı. İşsizlik oranı ise 0.7 puanlık artışla yüzde 9.2’ye yükseldi.

İşsizlik oranı kadınlarda erkeklere göre daha yüksek oranlı artış gösterdi. Kadınlarda yüzde 11.3 olan işsizlik oranı yaklaşık 1 puanlık artışla yüzde 12.4’e çıkarken, erkeklerdeki işsizlik oranı 0.5 puanlık artışla yüzde 7.6’ya yükseldi.

Genç işsizliği yüzde 17.6 ölçüldü

Genç nüfustaki işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.7 puanlık artışla yüzde 15.9’dan yüzde 17.6’ya yükseldi. Genel işsizlikteki kadın erkek dengesizliği, genç nüfusta daha da belirginleşmesi dikkat çekti. Kadınlarda genç işsizlik yüzde 20.9’dan yüzde 23.2’ye yükseldi. Genç erkeklerdeki işsizlik ise yüzde 13.3’ten yüzde 14.8’e çıktı.

İstihdam ve işgücünde azalma

İşgücüne katılma oranının de 0.2 puan gerileyerek yüzde 54.4’e gerilediği Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı da 341 bin kişilik azalışla 32 milyon 863 binden 32 milyon 522 bine geriledi. İşgücü sayısı 107 binlik azalmayla 35 milyon 827 bine indi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) Haziran’da önceki aya göre 3.2 puan artarak yüzde 29.2’ye yükseldi.

Erkeklerde ortalama çalışma süresi 45,7 saat

Haftalık ortalama çalışma süresi geçen aya göre çok değişmedi ve 44 saat olarak hesaplandı. Ortalama çalışma süresi erkeklerde 45.7 saat, kadınlarda ise 40.3 saat oldu. İşsizlik geçen yıl Kasım ayında yüzde 7.4, Aralık’ta yüzde 8.8 olurken yılı yüzde 9.4 ortalama ile kapatmıştı. Bu yıl Ocak’ta da yükselen işsizlik yüzde 9.1 olarak ölçülmüştü. İşsizlik Ocak’tan itibaren gerileme eğilimine girdi ve Şubat’ta yüzdoe 8.7, Mart’ta yüzde 8.6, Nisan’da yüzde 8.5, Mayıs’ta yüzde 8.5 oldu.