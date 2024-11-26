Geri sayım başladı, Komisyon ne zaman toplanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı pazarlığında geri sayıma geçildi. 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin yeni yıl için belirlenecek asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtladı.
Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." dedi.