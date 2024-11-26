Geri sayım başladı, Komisyon ne zaman toplanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı pazarlığında geri sayıma geçildi. 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin yeni yıl için belirlenecek asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtladı.

Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." dedi.