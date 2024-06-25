Getir, farklı pazarlara odaklanan iki grup olarak yapılandırıldı

Getir 250 milyon dolarlık yeni yatırım aldığını duyurdu. Yatırım sonrası stratejik yeniden yapılanmaya da giden Getir, bundan sonra her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edecek.

İlk grup Getir’in Türkiye’deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanırken, ikinci grup ise Getir’in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlerini yürütecek.

Getir’in m evcut hissedarlarından Mubadala Investment Company, şirkete ek sermaye sağlayarak Getir’in Türkiye’deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacak. Nazım Salur ve Getir’in kurucuları ise yeni yapılanma sonrası oluşan grupta azınlık hisselerine sahip olmaya devam edecek. Yeniden yapılanma, Getir’in Türkiye’de daha fazla kaynak ile online market teslimatı sektörüne odaklanmasını sağlayacak. Yeniden yapılandırma kapsamında oluşturulan, Nazım Salur ve Getir kurucularının büyük ortak olarak yöneteceği diğer grup ise, e-ticaret alanında faaliyet gösteren n11, mobilite alanında GetirBiTaksi ve GetirAraç, kariyer platformu Getirİş ve New York’ta market ürünleri teslimatı alanında faaliyet gösteren FreshDirect hizmetlerini yönetecek. Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar ise bu hizmetleri kapsayan grupta azınlık hissesine sahip olacak.

Getir’in hayata geçirmeye hazırlandığı GetirFinans’ın ortaklık yapısı ise yüzde 40 kurucular, yüzde 32 Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar, yüzde 20 İş Bankası’nın yatırım fonu Maxis ve yüzde 8 Crankstart olacak. Getir Yönetim Kurulu, şirketin Türkiye’deki online market ve yemek teslimat hizmetlerinin liderliğine, Getir’de pek çok alanda görev almış ve son olarak Türkiye’deki market hizmetinin CEO’su olan Batuhan Gültakan’ı atadı.