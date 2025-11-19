Gıda arz güvenliği, artık ulusal güvenlik kadar önemli

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

GPD tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen ve sektörün en kapsamlı buluşması olarak nitelendirilen 11. Ortak Gelişim Kongresi, "Her Ürün Bir Güven Eseri" temasıyla düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, GPD olarak, 2012 yılından bu yana gıda perakendesini büyütmek, modernleştirmek ve standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını anlattı.

Bugün 465 binin üzerinde istihdama ve 47 bin satış noktasına ulaşmış dev bir yapıdan oluştuklarını anlatan Özpamukçu, 3,5 trilyon TL’yi bulan Türkiye gıda perakendesi içinde organize perakendeciler olarak 1,5 trilyon TL’yi aşan ciro büyüklüğüyle ekonominin en dinamik alanlarından birini temsil ettiklerini anlattı. Bugün Türkiye’de modern perakendenin payının yaklaşık yüzde 45 seviyesinde olduğunu dile getiren Özpamukçu, bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 90’lara vardığını söyledi. Özpamukçu, bunun da Türkiye için refahın artırılması yolunda önemli bir gelişim alanı olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Tarımı güçlendirmeden gıda arz güvenliğini sağlayamayız

Perakende sektörü olarak süreçlerinin yüzde 80’inin tarım ve hayvancılık kaynaklı olduğunu dile getiren Özpamukçu, “Tarımı güçlendirmeden gıda arz güvenliğini sağlayamayız. Gıda arz güvenliğini sağlamadan tüketici refahını koruyamayız. **Enflasyonu** dizginlemek, talebi dizginlemenin yanı sıra esasen arzın artırılabilmesinden geçmektedir. Bu noktada en hızlı netice alabileceğimiz alan tarım ve hayvancılıktır. Maalesef tarım ve hayvancılık konusunda kendi kanunumuzda belirtilen GSMH’nın yüzde 1’i oranında bugünkü değeriyle 12 milyar dolar olan desteklemeleri uzun yıllardır bu mertebelerde yapamadığımızı görüyoruz. Bu destekler, dünyada gelişmiş ülkelerde fazlasıyla sağlanarak kendi gıda **enflasyonları** kontrol altında tutulduğu gibi, dünya ile rekabette de onlara büyük avantajlar sağlamaktadır. Gelişmiş ülkeler seviyesindeki oranlara düşerek yaratacağımız yaklaşık yıllık 20 milyar dolara yakın kaynağı yine tarım ve hayvancılığımızı geliştirmede kullanmak, bu gümrük duvarlarının yükseldiği yeni dünya düzeninde savunma kadar stratejik öneme sahip sağlıklı, uygun fiyatlı gıdaya ulaşılabilirliği sağlamak en temel görevimiz olmalıdır” diye konuştu.

"Tüketici alışverişçi bir avcı gibi"

Kongrede NielsenIQ Perakende Paneli Uzay sonuçlarının sonuçları da paylaşıldı. “Deneyimden Sadakate, Güven İşin Temelinde: 2026 Alışverişçi, Perakende trendleri, ve öngörüleri” konulu penelde NIQ (NielsenIQ + GfK) Türkiye Genel Müdürü Didem Sekerel Erdogan ve Perakende Hizmetleri Direktörü Serhat Sükan, araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Panelde verilen bilgiye göre modern perakende geride kalan dönemde yüzde 5 büyürken bakkallarda yüzde 1 daralma yaşandı.

Tüketicilerin bir avcı alışverişçi gibi birden fazla marketi gezerek alışveriş yaptığını anlatan Didem Sekerel Erdogan, “Son 4 haftada ziyaret edilen mağaza sayısı 2,3 seviyesinden 3,4 seviyesine ulaştı. Reel büyüme son çeyrekte yüzde 38 oldu. Hacimde yavaşlama söz konusu. Bu dönemde en fazla ev temizlik ürünleri kategorisi büyüdü. Geleneksel kanal olan bakkallarda atıştırmalıkta hacimsel daralma var. Süpermarket kanalında bu kategori büyümeye devam ediyor. E-ticaret büyüme sürüyor. 100 üründen 8’i onlinedan satılıyor. Yeme içme alışkanlıkları değişti. Bütçe odaklılığı artıyor. İhtiyaç ve kampanya odaklı yaklaşım artıyor. Güven arayışı güçleniyor. Doğal ürünlere yönelim artıyor. Yerel üreticiler önem kazandı” diye konuştu.