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Gıda kontrolünde 'ücret' düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, bir ilde yetki verilecek özel gıda kontrol laboratuvar sayısı bakanlık tarafından sınırlandırılabilecek. Bu laboratuvarlar, özel istek analizlerinde, bakanlıkça belirlenen ücretlerden daha düşük bir fiyattan analiz hizmeti veremeyecek.

Haber Merkezi
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Gıda kontrolünde 'ücret' düzenlemesi
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Gıda kontrol laboratuvarları ile gerçek ve tüzel kişilere ait kurulan veya kurulacak özel gıda kontrol laboratuvarlarının çalışma usul ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeniden düzenlendi.

Bakanlıkça hazırlanan "Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Edinilen bilgiye göre, ​​​​​​​Bakanlık gıda kontrol laboratuvarlarının kullandığı Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi (GKLS) gibi kayıt sistemleri, özel gıda kontrol laboratuvarlarınca da kullanılabilecek.

Özel gıda kontrol laboratuvarın çalışma alanları tek iş yeri açma ve çalışma ruhsatı dahilinde olabilecek. Bir ilde yetki verilecek özel gıda kontrol laboratuvar sayısı bakanlık tarafından sınırlandırılabilecek.

Bu laboratuvarlar, özel istek analizlerinde, bakanlıkça belirlenen ücretlerden daha düşük bir fiyattan analiz hizmeti veremeyecek.

Öte yandan fiziksel analiz birimi kurulmasının gerekmediği durumlara ilişkin de düzenleme yapıldı, laboratuvarın teknik hizmet bölümünde çalışmayacak personelin istihdamına ilişkin istisnai hükümlere açıklık getirildi.

 

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