  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Görülme ihtimali 200 milyonda bir: Mavi ıstakoz Ayvalık açıklarında görüntülendi
Takip Et

Görülme ihtimali 200 milyonda bir: Mavi ıstakoz Ayvalık açıklarında görüntülendi

Görülme ihtimali 200 milyonda bir olan mavi ıstakoz Ayvalık açıklarında görüntülendi. Hayalet ağa takılan mavi ıstakozu dalgıç Nedim Kartal kurtardı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Görülme ihtimali 200 milyonda bir: Mavi ıstakoz Ayvalık açıklarında görüntülendi
Takip Et

24 adası ile çok zengin bir su altı hayatına sahip olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesi dünya çapında 200 milyonda bir görünen mavi ıstakoza ev sahipliği yapıyor.

Çok nadir olarak görünen bu tür ıstakoz mavi rengiyle hemen dikkatleri çekiyor. Ayvalık açıklarında bir ada kıyısında dalış yaparken terk edilmiş bir hayalet ağa takılan mavi ıstakozu fark eden dalgıç Nedim Kartal yaptığı çalışma ile deniz hayvanının kurtardı. 

Daha sonra mavi ıstakozu kayıt altına alan Kartal, “Ayvalık'ın sualtı çeşitliliğinden bahsediyoruz. Gelen misafirlerin de mutlaka sualtını keşfetmesini tavsiye ediyoruz. Her daldıklarında farklı renkler, farklı canlı türleriyle karşılaşabilirler. Hafta sonu muhteşem bir görüntü yakaladık. Dünyada 200 milyonda bir görülen bir renk ıstakoz, masmavi bir ıstakozu görüntüledik. Ölü bir ağa takılan bir balık ölmüş, ıstakoz da onu yemek için giriyor oraya ve o da yakalanıyor. Denk geldi bana. Video çekmekle çekmemek arasında kaldım. Çekemedim, kurtarmak istedim. Ama sonrasını çektim tabii. Onu güvenli bir ortama aldıktan sonra videosunu çektim. Herkesle paylaşacağız, görecekler. Tabii ki yerini bildirmeyeceğim. Ama ara ara göz atacağım. Umarım orada yaşamını sürdürür.” ifadelerini kullandı.

 

Başkan Zeyrek duyurdu: Sokak hayvanlarını sahiplenenlere mama desteği ve su indirimi yapılacakBaşkan Zeyrek duyurdu: Sokak hayvanlarını sahiplenenlere mama desteği ve su indirimi yapılacakGündem

 

 

 

Gündem
Haniye'nin yerine kim geçecek? Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
Haniye'nin yerine kim geçecek?
Özel okullara ücretsiz kontenjanlar için başvurular başladı
Özel okullara ücretsiz kontenjanlar için başvurular başladı
Gişe rekortmeni filmlerin ünlü yapımcısına eski eşinden 'nafaka artırım' davası
Gişe rekortmeni filmlerin ünlü yapımcısına eski eşinden 'nafaka artırım' davası
İzmir'deki elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
İzmir'deki elektrik kaçağı faciasında istenen cezalar belli oldu
Bir kişi daha cadde ortasında elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
Bir kişi daha cadde ortasında elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir trafik kazası geçirdi
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir trafik kazası geçirdi